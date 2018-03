Nuovo tribunale dell’Aquila, il primo bioclimatico d’Italia

L’AQUILA. Appaltati i lavori per la ricostruzione degli uffici del Palazzo di Giustizia di L’Aquila

Si è conclusa l’11 settembre la procedura di gara indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la ricostruzione della sede del Palazzo di Giustizia di L’Aquila – Ala Uffici, da realizzarsi in Via XX Settembre.

Su quell’area sorge l’attuale sede che, estremamente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009 sarà a breve demolita. Dopo una procedura che è durata quasi un anno, tra le 16 imprese concorrenti provenienti da tutta Italia l'ha spuntata il Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro, conosciuto anche con l’acronimo Rennova.

Il consorzio ha vinto l’appalto grazie ad un progetto innovativo redatto dalla Politecnica di Firenze sotto il coordinamento dell’architetto Beatrice Gentili e con la collaborazione dell’ingegnere Enzo Eusebi.

Infatti, in virtù del più alto punteggio conseguito per l’offerta tecnica, il Consorzio ha vinto l'appalto nonostante un ribasso economico, sull’importo della gara di 19.378.659,61 euro, inferiore alla concorrenza.

Sarà quindi un’impresa del territorio a ricostruire uno dei più importanti edifici pubblici del capoluogo, considerando che il Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro ha sede a L’Aquila ed è costituito prevalentemente da società del teramano.

«Sarà il primo Tribunale bioclimatico in Italia», spiega l’ingegnere Ennio Marcozzi, presidente del Consorzio. «L’impiego di materiali leggeri, naturali, reversibili, del tipo “a secco” e l’uso di fonti rinnovabili renderanno l’intervento rispettoso del contesto paesaggistico e dell’ambiente garantendo al tempo stesso un’elevata qualità architettonica».

Il Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro è una struttura aperta alla quale attualmente aderiscono le seguenti imprese F.lli Savini Costruzioni, Marcozzi Costruzioni s.r.l., Polisini Fiorenzo costruzioni, Gavioli restauri s.r.l., Fracassa Rinaldo s.r.l., Tol. & sa. Costruzioni s.r.l., Cappa prefabbricati, Fimav s.r.l., Clima impianti s.r.l., Felix impianti s.r.l., Teknoelettronica s.r.l., Demiced s.r.l.