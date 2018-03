Porta a porta, a Pescara i sacchetti dell’umido si prendono… all’edicola

PESCARA. Nuovo servizio di Attiva Spa per i cittadini di Pescara impegnati nella raccolta differenziata porta a porta.

Da lunedì 17 settembre sarà infatti possibile ritirare la fornitura di sacchetti in Mater-Bi per i rifiuti organici presso le edicole cittadine. Il progetto era stato già avviato in maniera sperimentale in alcuni punti del centro città grazie alla collaborazione delle edicole di viale Regina Margherita, 37; corso Umberto I, 35; via Carducci, angolo corso Umberto; via Cesare Battisti, 112; viale Bovio, 90; piazza del Sacro Cuore.



«L’iniziativa ha avuto un riscontro più che positivo da parte di pescaresi ed edicolanti – sottolinea l’amministratore delegato dell’Attiva Spa, Guglielmo Lancasteri –. Per questo motivo, abbiamo deciso di estendere il servizio anche al resto della città raggiunta dalla raccolta dell’organico».

I cittadini potranno ritirare un massimo di due confezioni di sacchetti alla volta presso le edicole aderenti all’iniziativa esibendo semplicemente un documento di identità. Il servizio è totalmente gratuito. Sarà inoltre possibile richiedere la fornitura anche per conto terzi.

«Ciò che più ci regala soddisfazione – continua Lancasteri – è il grande senso civico dimostrato da tutti gli edicolanti che svolgeranno quotidianamente il servizio di distribuzione. Segno che il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti è entrato nelle abitudini dei pescaresi, che ne hanno subito capito l’importanza».

All’avvio del nuovo servizio saranno soppressi gli abituali punti di distribuzione che si trovano presso la sede della Circoscrizione Colli, piazza Marting Luther King, piazza Alcyone e presso il Molo Nord (Madonnina). Permane invece quello nella sede dell’associazione “Insieme per Fontanelle” di via Caduti per Servizio n°39.

Di seguito l’elenco delle edicole che hanno aderito all’iniziativa:



• edicola di via del circuito, 26/28

• edicola di via Rigopiano, 1

• edicola di via Rigopiano, 103

• edicola di largo Madonna dei sette dolori

• edicola di via Fonte Romana (ospedale)

• edicola di stazione di Pescara centrale

• edicola di via di sotto (di fronte alle poste)

• edicola di via Malagrida (angolo via del Circuito)

• edicola di via Gobetti, 121

• edicola di lungomare Matteotti (villa de Riseis)

• edicola di viale Primo Vere, 78