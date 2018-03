Intercettazioni durante la perquisizione: Di Cristoforo chiede spiegazioni sul contatore abusivo

BOLOGNANO. A casa di Di Cristoforo ci sono i poliziotti della Squadra mobile per una perquisizione. Si scoprono due contatori di cui uno risulterebbe abusivo.

Lo stesso Di Cristoforo quel 23 giugno 2010 effettuò anche una telefonata con un tecnico Aca, Rizio Luca (non indagato) per capire e chiarire meglio i numeri identificativi e le utenze ma l’interlocutore non riesce a fornire spiegazioni. Rimane il mistero sul contatore con il vetro rotto senza sigilli e su un altro il cui numero di matricola non risulta iscritto a ruolo all'Aca. Di Rizio è dipendende Aca e nipote di Di Cristoforo, figlio della sorella della moglie, Silvina Sarra, dipendente Aca e sindaco di Bolognano.



DI CRISTOFORO: «c'è la Procura qui che sta indagando sui contatori nostri dell'acqua...là adesso tre contatori...quello di casa risulta...uno dei due contatori uno ha una matricola diversa quello sopra che si usa per gli animali là...che è successo? E' stato cambiato...è stato fatto qualcosa?»

Luca: «quello si era rotto!»

Ezio: «si era rotto! C'è un documento dove è stato sostituito?»

Luca: «non lo so adesso io!»

Ezio: «eh...non lo so...scusa si era rotto...qualcuno è venuto a cambiarlo?»

Luca: «quello sta ancora rotto non è che...»

Ezio: «ancora sta rotto...perciò ci sta scritto non utilizzato?»

Luca: «sì...quello non è utilizzato perchè si era rotto...però non utilizzato quello in pratica è il codice della via mi sembra che quando è una strada senza nome...prima...prima...ti parlo di...»

Ezio: «Luca adesso te lo ridico da capo...tre contatori...uno di casa e due sopra...uno della stalla e uno della cosa...fino al 2007 esce una matricola...quella che abbiamo fatto il contratto e tutto adesso questa mattina un contatore di quelli ha un altra matricola...che è successo?»

Luca: «guarda non lo so!»

Ezio: «non lo so non è una risposta»

Luca: «i contatori stanno là»

Ezio: «chi ha cambiato quei contatori?»

Luca: «non nè ho idea perchè quello un contatore funziona e l'altro è rotto...che si era rotto con il ghiaccio...»

Ezio: «perfetto ma là è stato cambiato...forse non avete capito...io non ho detto che adesso è buono...è cambiata la matricola da quella iniziale a quella là...chi l'ha sostituita?»

Luca: «non lo so!»

Ezio: «nessuno sa niente...qualcuno che ha scritto lo sapeva però perchè nonfunzionava...capito che è successo? Qualcuno lo ha messo quel contatore...Sergio...qualcuno che lo ha messo sa che non sta a ruolo...però sono 6 mc di acqua...»