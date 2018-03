L’assessore Lattanzio:«trasferire reparti di Sulmona all’ospedale di Popoli»

POPOLI. «Trasferire l’ospedale di Sulmona nei locali dell’ospedale di Popoli».

E’ la richiesta che il consigliere comunale di Popoli Mario Lattanzio, assessore provinciale alla Sanità, lancia pubblicamente nel momento in cui si discute della necessità di chiudere il nosocomio di Sulmona in vista della sua ricostruzione.

«Sono stati già promossi degli incontri nella Valle Peligna per studiare come fronteggiare questo problema – spiega Lattanzio - e credo che tra le possibili soluzioni da prendere in considerazione possa esserci tranquillamente anche il trasferimento nei locali di Popoli. Una via d’uscita, questa, che appare ideale sotto molti punti di vista, anche se sicuramente va approfondita sul fronte tecnico – prosegue l’assessore. Ritengo che una ipotesi del genere eviterebbe l’affitto di strutture alternative all’ospedale di Sulmona e anche il ricorso a moduli provvisori, di cui qualcuno ha parlato. Sarebbe scongiurato anche il rischio di dilapidare fondi pubblici per il pagamento di affitti, solo per fare un altro esempio».

Tanti gli aspetti positivi indicati da Lattanzio in merito alla sua proposta: «Tra l’ospedale di Popoli e quelli di Sulmona ci sono solo 15 chilometri di distanza, per cui pazienti e personale non avvertirebbero il problema della maggiore distanza. La nostra struttura, a Popoli, non ha problemi dal punto di vista sismico, dispone di sale operatorie efficienti e ristrutturate, reparti ospitali, attrezzature adeguate e posti letto a sufficienza (dopo la riconversione promossa dalla Asl). Insomma, ci sono gli spazi necessari a consentire questa operazione, senza togliere nulla ai servizi esistenti a Popoli che resterebbero in piedi. Considerato che in questi giorni si riflette in tutta la regione del riordino delle Province e dalla Valle Peligna si è anche sollevata la richiesta di alcuni sindaci di passare in provincia di Pescara, credo che un discorso del genere sarebbe un mirabile esempio di avvicinamento e di collaborazione tra le Asl delle due province, nonché di razionalizzazione delle spese. Non dimentichiamo – conclude l’assessore - che la nostra regione ha pagato un prezzo salatissimo per il deficit accumulato in campo sanitario e proprio per questo le tasse sono alle stelle, per cittadini e imprese. E’ bene quindi portare avanti una operazione simile, che appare vantaggiosa a livello economico e sociale, tutela malati e personale e non comporterebbe grossi problemi fino alla costruzione del nuovo ospedale, anzi risolverebbe quelli esistenti a Sulmona».