Aca. Acquedotti bucati: maglia nera per Rapino e Carpineto. Loreto la migliore

ABRUZZO. Si perde per strada più acqua di quanta non se ne usi. Una drammatica realtà che interessa tutta la regione ma che viene ‘certificata’ nei documenti allegati al bilancio 2011 dell’Aca che serve comuni del pescarese, del teramano e del chietino. Sono i dati del 2010: gli ultimi disponibili.

Così si passano in rassegna i vari Comuni ed è una strage di condutture vecchie e obsolete: l’anno di costruzioni delle reti oscilla quasi per tutti i paesi dagli anni 60 agli anni 70. La più antica è quella di Cugnoli, datata addirittura 1935. Eppure non è lì che si disperde la maggior quantità di acqua dove si registra in verità una perdita minima, quasi la migliore rispetto agli altri Comuni pescaresi con ben il 28,5% di dispersione, ben al di sotto della media provinciale del 55.7%

Fanno meglio Loreto Aprutino (acquedotto datato 1965) con il 4,9% di perdite, Ripa Teatina (1950) con il 23%, Turrivalignani (1970) con il 25,3%, Montefino (1970) con il 27,2%.

Le perdite d’acqua maggiori si registrano invece a Rapino (acquedotto del 1950) con l’81,8%. Stessa percentuale anche a Carpineto della Nora (1960). A seguire ci sono Serramonacesca (1965) con il 79,8% di dispersione, Pescosansonesco con il 78,5%, Fara Filiorum Petri con il 78,1%.

Se in totale, su tutto il territorio provinciale si conta una dispersione di 35,9 milioni di metri cubi d’acqua, un importante (quanto drammatico) contributo lo forniscono Pescara, Città Sant’Angelo, Francavilla al Mare e Montesilvano.

Il capoluogo di provincia, che ha un acquedotto del 1960 ha perso nel 2010 ben 12,2 milioni di metri cubi d’acqua ovvero il 54% di quella uscita dai serbatoi. A Francavilla se ne sono persi per strada ben 4,2 milioni (il 68,7% del totale), a Montesilvano 3,8 milioni di metri cubi (il 53,4%) e a Silvi 2,6 milioni (63,7%). Leggermente meglio a Città Sant’Angelo che non ha visto arrivare a destinazione 1,2 milioni di metri cubi di acqua (54,6%). A Penne si sono persi 963.473 metri cubi.

a.l.

ACQUA (ACA): LE PERDITE COMUNE PER COMUNE