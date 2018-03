Asl: trasferimento di reparti negli ospedali di Chieti, Lanciano, Atessa, Ortona e Guardiagrele

CHIETI. Il manager Francesco Zavattaro ha comunicato i cambiamenti organizzativi in vista nella Asl di Chieti.

Lo ha fatto durante la riunione della Rsu, quella convocata dopo le recenti polemiche con i sindacati e dopo un chiarimento reciproco. Due gli argomenti più importanti trattati: il trasferimento e la sistemazione di alcuni reparti e l’accordo sugli orari di lavoro e sugli incentivi.

Questi i trasferimenti: il reparto di riabilitazione di Lanciano passa all’ospedale di Atessa con 19 posti letto invece degli 8 attuali ed il personale – come anche negli altri spostamenti – seguirà il reparto. Entro metà agosto si sposta da Guardiagrele ad Ortona il reparto di lungodegenza e sempre da Guardiagrele la psichiatria si trasferisce a Chieti e sarà sistemata al 7° livello del SS. Annunziata.

Il che significa che questo ospedale sarà di fatto svuotato, con prevedibili proteste di chi si oppone alla sua chiusura. In questo periodo intanto stanno per concludersi le procedure per la realizzazione della piastra ambulatoriale al 7° livello dell’ospedale di Chieti. Per gli aspetti contrattuali, è stato invece raggiunto un accordo per le modifiche al regolamento dell’orario di lavoro e agli incentivi. Infatti a settembre verrà saldato l’acconto degli incentivi 2010 e sarà liquidato l’acconto del 2011, almeno per le strutture che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Invece per gli straordinari di quest’anno, il primo quadrimestre verrà liquidato entro questo mese di luglio. Infine una novità informatica per tutti i dipendenti: a ciascuno verrà inviata una password attraverso la quale – entrando nel sistema – sarà possibile verificare personalmente le proprie buste paga ed i cartellini orari, le cui eventuali anomalie dovranno essere comunicate subito. Ancora incerte invece le ricadute della spending review sulla Asl, che non dovrebbe perdere posti letto in quanto già tagliati. E siccome il provvedimento è una revisione della spesa, a rischiare forse sono solo alcune unità operative complesse dove potrebbero essere tagliati i primari.

s. c.