Francavilla, 44 multe in un mese per chi sbaglia a differenziare rifiuiti

FRANCAVILLA AL MARE. Sono stati 44 i verbali elevati dal 10 giugno ad oggi, quando è stata estesa la raccolta porta a porta a tutto il territorio comunale, per l’errato conferimento dei rifiuti.

Le sanzioni, che hanno riguardato tutto il territorio comunale, «dimostrano l’attenzione che l’Amministrazione Luciani pone nei confronti della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente a favore di una città che è già tornata ad essere pulita, accogliente e ordinata», commenta il sindaco Luciani.

«E’ evidente – prosegue il primo cittadino – che le difficoltà ci sono e spesso dipendono dallo scarso senso civico di chi viene a scaricare a Francavilla anche dai paesi limitrofi. L’eliminazione dei cassonetti, comunque – conclude il Sindaco Luciani – consentirà finalmente di restituire ai marciapiedi la loro funzione: marciapiedi che, a breve, saranno riqualificati».



«I controlli – garantisce l’assessore all’Ambiente, Pina Rosato – continueranno senza sosta per sanzionare coloro i quali non rispetteranno orari di conferimento e tipologia dei rifiuti da conferire. Per questi motivi e per far sì che Francavilla migliori ricettività e qualità della vita invito la cittadinanza ad implementare sempre più la raccolta porta a porta, evitando comportamenti errati che ledono l’immagine della nostra città».