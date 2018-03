Asl Chieti, due medici inviati ad un congresso “per formazione”

CHIETI. E’ dei giorni scorsi la delibera della Asl di Chieti che autorizza due medici del distretto sanitario di Francavilla al mare a partecipare ad un corso di formazione (piccola bugìa: si tratta di un Congresso) a Siracusa.

Si tratta di un evento formativo organizzato a fine maggio dalla Card (confederazione associazioni regionali di distretto) e che è costato alla Asl 1.670 euro per vitto, alloggio ed iscrizione. Nessun problema, naturalmente, per i due partecipanti che si saranno sicuramente arricchiti di notizie e di novità che utilizzeranno nel loro lavoro. Qualche problema invece per la qualità della formazione che viene definita “corso” e che invece è il 10° Congresso della Card sul tema: “I distretti tra sostenibilità, equità e lavoro: esiste ancora la salute per tutti?”.

Molti problemi, invece, per la perseveranza con cui il manager Francesco Zavattaro insiste nella formazione “selvaggia” del personale, senza alcun riferimento alla programmazione prevista dalla legge. Nei mesi scorsi su questo argomento si sono registrate polemiche e precisazioni da parte del sindacato Cisl che ha richiamato il manager al rispetto della legge che prevede la programmazione della formazione. Così la Asl di corsa ha approntato una delibera con un regolamento per la formazione che avrebbe dovuto sanare questo modo di affrontare il problema, ma che evidentemente è rimasta solo sulla carta.

Infatti il manager, come se nulla fosse avvenuto, ha ripetuto l’operazione.

Altro problema (ma forse no) è quello della trasparenza poiché molti documenti non sono presenti sul sito internet.

Secondo alcuni ciò potrebbe dipendere dal fatto che ci sono sempre più determine dei dirigenti (che non vengono pubblicate) e sempre meno delibere. Ma forse è solo un’impressione.

