Teramo, sei feriti in due incidenti stradali. Grave una bimba di 7 anni

VALLE CASTELLANA. Tre persone, di cui uno grave, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamane a Valle Castellana (Teramo) in contrada Rio Lame. A bordo di un'utilitaria Fiat viaggiavano M.G. di 27 anni e due minorenni S.D.N. e G.R. entrambi di 17 anni. Tutti sono stati trasportati all'ospedale (il primo in elicottero a Teramo, il secondo a Teramo in ambulanza ed il terzo ad Ascoli Piceno) per politrauma. Per cause in corso di accertamento, l’ auto si e' schiantata contro un albero. Al momento non è possibile sapere se nella dinamica sono coinvolte altre auto o cosa di preciso ha determinato la sbandata che è poi terminata contro l’albero.

Ed intorno alle 13 ancora un incidente nella zona di Teramo. Il bilancio è di tre feriti e si tratta di un tamponamento avvenuto sulla superstrada Teramo-Mare all'altezza dello svincolo per Bellante. A causa probabilmente della distrazione, complice la velocita', l'auto sulla quale viaggiavano una bimba di 7 anni, un ragazzino di 12 ed una donna di 77 e' stata tamponata da un'altra auto.

Nell'impatto e' rimasta ferita in maniera preoccupante la piccola, ora ricoverata all'ospedale di Teramo. I medici stanno valutando se trasferirla al Bambin Gesu' di Roma. Non correrebbe comunque pericolo di vita. Meno gravi il bimbo e la donna. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia stradale di Teramo.