Lavoro: fallita San Marco di Lanciano, senza lavoro 230 operai

LANCIANO. Lo storico gruppo metalmeccanico San Marco di Lanciano, con i suoi 230 dipendenti, é stato dichiarato fallito dal tribunale di Lanciano.

Non è stato infatti accettato il concordato preventivo in considerazione della forte esposizione debitoria, per decine di milioni di euro. Da un anno l'azienda era stata ceduta in affitto al gruppo Stola di Torino, altra nota azienda che già possiede lo stabilimento Irma srl nell'area industriale di Atessa. La San Marco aveva 2 stabilimenti nelle aree industriali di Lanciano ed Atessa.

«Il fallimento della San Marco - dice il segretario provinciale Fiom Marco Di Rocco - rappresenta un momento di grande delusione per lo storico settore industriale frentano. Ora chiederemo un incontro urgente alla curatela fallimentare per discutere del futuro della San Marco e della tutela dei lavoratori».

Il gruppo San Marco apparteneva alla famiglia dello scomparso cavalier Icilio Sideri, già presidente regionale di Confindustria.

L'attività, inizialmente rivolta prettamente alla costruzione e installazione di cassoni ribaltabili per autocarri, si è in seguito estesa a prodotti per la sicurezza stradale e ferroviaria. L'azienda è diventa alla fine degli anni 70 leader nella produzione di respingenti per carri e carrozze ferroviarie. Negli anni si è puntato sull’esportazione di prodotti in Europa e nell'area del Nord-Africa nonché del vicino Oriente