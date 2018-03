Asl Pescara, Uil: «manca personale per lo screening all'utero»

PESCARA. Non spetta alle ostetriche farsi carico delle procedure di accettazione per le donne sottoposte a screening ma al personale amministrativo competente.

Ne è certo il sindacato Uil Fpl di Pescara che rappresenta le istanze di due ostetriche, Concetta Feriozzi e Federica Salvemme in forza presso la Asl di Pescara.

La sigla in una lettera indirizzata alla Azienda Sanitaria ha chiesto che vengano individuate al più presto le competenze specifiche del personale amministrativo ed ostetrico per evitare una sovrapposizione di ruoli. Il problema riguarda la procedura di controllo e prevenzione del tumore all’utero. La prassi prevede una serie di test come quello dell'Hpv e pap test volti ad accertare la presenza o meno di un carcinoma.

Alle ostetriche spetta il compito clinico di eseguire il prelievo, di raccogliere informazioni per inquadrare lo stato di salute della paziente (riconoscere segni e sintomi che meritano approfondimento come tamponi vaginali, ecografie, colposcopie), di compliare la cartella, il foglio di accompagnamento del prelievo, le etichette che identificano il prelievo come precisa una nota del Collegio delle ostetriche della Provincia di Chieti.

La fase successiva, quella dell’accettazione, invece compete al personale amministrativo appositamente addestrato presso la citodiagnostica (il reparto dove il campione verrà analizzato). In questa fase il campione pervenuto dall’ambulatorio prelievo viene accettato, dotato di un codice identificativo e trasferito all’anatomopatologo per essere analizzato.

A Pescara però, secondo il sindacato, le cose non funzionano proprio così. «Vista l’assenza di personale amministrativo», dice la sigla, «e tenuto conto che questa incombenza (l’accettazione) non potrà in alcun caso esser eseguita dalle ostetriche stesse perché esula dalle loro mansioni professionali è importante chiarire ruoli e competenze».

E’ per questo che le due ostetriche in mancanza di operatori preposti all’utilizzo del programma informatico web screening, continueranno a compilare ed inviare le schede senza specificare il numero di accettazione che sarà successivamente apposto dal preposto personale amministrativo presso gli uffici dell’Unità di screening o del Centro di lettura dei test Hpv.