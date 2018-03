Comune Orsogna: due nuovi assessori in giunta

ORSOGNA. Novità nella composizione della Giunta comunale di Orsogna. Il sindaco Alessandro D'Alessandro ha nominato due nuovi assessori.

Si tratta di Anna Bucci e Nicolo' Pinto, i quali subentrano a Vincenzo Di Girolamo e a Luciano Di Rado. Capogruppo della lista "Liberi per Orsogna" sara' Rocco Cipollone. Di Rado, assessore esterno, aveva già messo a disposizione del sindaco la delega per motivi personali. L'avvicendamento è stato pienamente condiviso anche con Di Girolamo, da poco impegnato anche come presidente della Cantina di Orsogna, il quale comunque manterrà la delega al Bilancio in qualita' di consigliere comunale.

Ad Anna Bucci sono state attribuite le deleghe a Cultura e Pubblica istruzione, che si aggiungono alle materie di cui già si occupava come consigliere comunale (Turismo e Sanità).

Nicolò Pinto si occuperà di Verde pubblico, Servizi cimiteriali e Polizia municipale. Le nomine saranno comunicate domani ufficialmente dal primo cittadino durante la seduta del Consiglio comunale.

«Fin dall'inizio con l'intero gruppo avevamo concordato che a metà mandato ci sarebbe stato un avvicendamento - spiega il sindaco - per coinvolgere nelle attività il maggior numero di persone. Sono contento di poter nominare assessore una donna, Anna Bucci, alla sua prima esperienza amministrativa e Nicolò Pinto che si è impegnato positivamente come consigliere già dalla precedente consiliatura. Sono scelte condivise che rafforzano la nostra Amministrazione. Voglio ringraziare in particolare Luciano Di Rado la cui presenza e collaborazione in Comune sono state preziose per me, per il gruppo e per l'intera cittadinanza».