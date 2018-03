Processo Casa dello studente, Gup sanzionato dal Csm. A rischio l’udienza preliminare

L’AQUILA. Colpo di scena, questa mattina, all'udienza preliminare per il crollo della casa studente all'Aquila.

All'apertura dell'udienza il giudice per le udienze preliminari Giuseppe Grieco ha comunicato al pm titolare dell'inchiesta, Fabio Picuti e agli avvocati di aver ricevuto la settimana scorsa una censura dal Consiglio superiore della magistratura (Csm) in relazione alle modalità di raccolta dei quesiti da formulare al super perito del Politecnico di Torino, Maria Gabriella Mulas, in relazione alle cause del crollo della palazzina. Questo vuol dire che due anni dopo il primo ingresso in aula, rischia di essere cancellata e dover ripartire da zero l'udienza preliminare. Un rischio che nessuno si augura che possa concretizzarsi dal momento che si perderebbe moltissimo tempo.

Nel mirino del Csm sono finiti i quesiti che il gup ha posto nella maxi perizia da 1.300 pagine - un documento cardine del processo . Il giudice si è trovato così a subire un procedimento disciplinare da parte del Consiglio superiore della magistratura, conclusosi con il provvedimento della censura, ossia un richiamo.

Per questo motivo, oggi in aula il giudice ha dichiarato la sua astensione dal proseguire l'udienza, bloccandola. Da quanto si è appreso, ad inoltrare al Csm la segnalazione é stato l'ormai ex presidente della Corte d'Appello Giovanni Canzio, oggi trasferito a Milano, che ha contestato la formulazione dei quesiti di Grieco al perito Maria Gabriella Mulas, docente del Dipartimento Ingegneria strutturale del Politecnico di Milano, che ha risposto nella maxi perizia.



Spetterà invece al presidente vicario della Corte d'Appello, Augusto Pace, decidere sia sulla dichiarazione d'astensione da parte di Grieco sia, soprattutto, sulla conservazione dell' efficacia degli atti processuali prodotti fin qui. Se optasse per la cancellazione, l'udienza preliminare dovrebbe ricominciare con un altro giudice.

Grieco potrebbe fare ricorso alle sezioni riunite della Corte di Cassazione per impugnare la censura

Nel crollo della casa dello studente il 6 aprile del 2009 sono morti otto giovani studenti universitari.