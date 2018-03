Sanità: indagato il direttore generale Asl Teramo Varrassi

TERAMO. Il direttore generale della Asl di Teramo, Giustino Varrassi, è stato iscritto nel registro degli indagati nell'indagine in cui si procede per soppressione di atto pubblico.

La notizia è stata confermata negli ambienti della procura dove da settimane circola la notizia di indagini che avrebbero al centro il più alto responsabile della sanità pubblica teramana. Questa mattina nella sede dell'azienda sanitaria in circonvallazione Ragusa sono state eseguite delle perquisizioni, anche negli uffici della direzione generale, per l'acquisizione di una serie di documenti.

Con l'avviso di garanzia a Varrassi la procura teramana ipotizza la mancata apertura del procedimento disciplinare nei confronti di un medico dipendente della struttura ospedaliera che è stato rinviato a giudizio. Una vicenda che ha molte similitudini con il caso Robimarga, l'urologo ed ex assessore all'urbanistica del comune di Teramo che fu sospeso dalle funzioni per una serie di reati di cui la magistratura lo accusava - e per il quale di recente c'é stata la richiesta di rinvio a giudizio -.

In quel caso il procedimento disciplinare fu avviato e 'sanato' con una transazione economica. Proprio per la vicenda della successiva promozione a dirigente dell'unità semplice di urologia di Giulianova dello stesso Robimarga, Varrassi aveva ricevuto un primo avviso di garanzia con l'ipotesi di abuso d'ufficio. Quanto alla Asl sono attualmente cinque le indagini aperte dalla procura teramana.