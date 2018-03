Avezzano, Di Pangrazio non sfonda e va al ballottaggio con Cipollone

AVEZZANO. Nonostante 10 liste a sostegno Giovanni Di Pangrazio non ce la fa (si ferma al 45,4%) e dovrà scontrarsi tra due settimane con l’avversario del centrodestra Italo Cipollone (33,8%).

Avezzano non ha scelto ancora il proprio sindaco ma dovrà aspettare altri 15 giorni anche se Di Pangrazio si sente la vittoria in tasca e ieri pomeriggio parlava già da sindaco: «Sarà un grosso impegno amministrare la città ma io sono abituato a lavorare bene».

Cipollone si dice invece «perplesso» e addebita le colpe di un risultato non soddisfacente al ritardo della campagna elettorale ed alle liste civiche che hanno tolto voti».

Il partito più votato è stato il Pdl (che ha sofferto in tutta Italia) con il 15,9% delle preferenze (4.042 voti). A seguire c’è la lista civica di centrosinistra ‘Per Avezzano’ (11,5%) che fa meglio anche del Partito Democratico (8.9%). Fli, che sosteneva Di Pangrazio, ha raggiunto il 6,8%.

4,75% invece per Udc, 3,97 per Api e appena l’1,41% per l’Italia dei Valori. Mario Spallone, 85 anni, storico medico di Togliatti, si deve accontentare di 370 voti (1,4%). Fanno meglio Valeria Feragalli di Sel (2.9%), Iride Cosimati (lista civica ‘Io amo Avezzano) (3,6%), Pierpaolo Rubeo con il 3,8%, Nazzareno Di Matteo al 4,10%, Lorenzo Di Cesare 4,70%.





* TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 78,7 Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO



Candidati sindaco e liste

SEZIONI SCRUTINATE 48/48



Voti % Voti % Seggi FERAGALLI VALERIA



769 2,93



SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 539

2,12



RUBEO PIERPAOLO

1.001 3,82



LISTA CIVICA - UNIONE DEI MARSI 798 3,14



CIPOLLONE ITALO



8.868 33,86



LISTA CIVICA - FORZA AVEZZANO 1.588

6,26



LISTA CIVICA - AVEZZANO PROTAGONISTA 787 3,1

U.D.EUR POPOLARI 402 1,58



LISTA CIVICA - CANTIERE POPOLARE 992 3,91



LISTA CIVICA - CON ITALO PER AVEZZANO 1179

4,64



IL POPOLO DELLA LIBERTA' 4.042 15,93



LISTA CIVICA - NOI CON AVEZZANO 318 1,25



Totale 9.308 36,70



DE CESARE LORENZO



1.231 4,7



ALLEANZA DI CENTRO 918

3,61



DI PANGRAZIO GIOVANNI



11.908 45,47



PARTITO DEMOCRATICO 2.278

8,98



ALLEANZA PER L'ITALIA 1.008 3,97

UNIONE DI CENTRO 1.205 4,75



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - GRANDE SUD 767 3,02

LISTA CIVICA - PROPOSTA POPOLARE 474

1,86



FUTURO E LIBERTA' 1.726

6,8



LISTA CIVICA - PER AVEZZANO 2.926

11,52



LISTA CIVICA - AVEZZANO FUTURA 918

3,61



LISTA CIVICA - AVEZZANO IN DISCUSSIONE 358

1,41



DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 360

1,41



Totale 12.020 47,39



SPALLONE MARIO



370 1,41

LISTA CIVICA - PER LA MARSICA E PER AVEZZANO 149

0,58



DI MATTEO NAZZARENO



1.075 4,10



LISTA CIVICA - NAZZARENO DI MATTEO SINDACO 691

2,72



COSIMATI IRIDE



963 3,67



LISTA CIVICA - IO AMO AVEZZANO 937 3,69