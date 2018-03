Elezioni amministrative Ortona, al ballottaggio D’Ottavio contro Di Martino

ORTONA. Vincenzo D’Ottavio (Pd) prende tre volte i voti di Remo Di Martino (Pdl) ma non basta.

La corsa si ferma al 41,5% per il primo (6.080 voti) ma non è sufficiente per diventare sindaco al primo turno. Il centrodestra delle mille anime porta a casa una sconfitta che difficilmente potrà essere ribaltata a meno di apparentamenti che costeranno più di qualche sacrificio, viste le divisioni degli ultimi tempi. Di Martino, che tra due settimane sfiderà l’avversario al ballottaggio, si è arenato al 16,8% (2.471 voti) con il Pdl che è riuscito a racimolare appena il 10,7% dei consensi.

Il Partito Democratico si afferma come il primo partito della città dopo 18 anni di dominio del centrodestra. Tommaso Cieri si ferma al 9,8%, Giulio Napoleone all’8,39%. Mattia Potenza del Movimento 5 stelle di Beppe Grillo supera il 5% (5,8%). Saranno due settimane intense per promuovere alleanze. Di Martino ha già detto che è aperto ad ogni tipo di accordo «a destra o a sinistra, con chi abbraccerà il nostro progetto».

Napoleone si prenderà qualche giorno di tempo per capire come muoversi: «dobbiamo studiare il voto dei nostri elettori e capire se ci hanno lanciato un messaggio di sganciamento o di riappacificazione con il Pdl». Resta l’incognita Cieri che non è allettato dall’idea di sostenere Di Martino.





* TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 68,6% Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO



Candidati sindaco e liste

SEZIONI SCRUTINATE 27/27

Voti % Voti % Seggi DE LUTIIS GIUSEPPINA



878

6

LISTA CIVICA - NOI..... IL POPOLO 637 4,66

DI MARTINO REMO



2.471 16,89 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 1472

10,79 GRANDE SUD - CIVICA 1211

8,87 Totale 2683

19,66

VANNI CAMILLO FRANCO

884

6,04 LISTA CIVICA - TERZO POLO 710 5,20 VALENTINETTI GIOVANNI



606

4,14

LISTA CIVICA - CITTA' NOSTRA 702 5,14 GIZZI AMERIGO



177 1,21 LISTA CIVICA - ARCA 195 1,42 NAPOLEONE GIULIO



1228 8,39 LISTA CIVICA - ORTONA FUTURA 95

0,69 LISTA CIVICA - FORZA ORTONA 943

6,91 LISTA CIVICA - ORTONA TURISTICA 92 0,,67 Totale 1.130

8,28 POTENZA MATTIA



854

5,84

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 564

4,13 CIERI TOMMASO



1.445 9,88 LISTA CIVICA - UNITI PER ORTONA 476

3,48

LISTA CIVICA - PER ORTONA 410 3 LIBERAL SOCIALISTI 658

9,82 Totale 1.544 11,31 D'OTTAVIO VINCENZO



6.080

41,57

FED.VERDI-COM.ITALIANI-RIF.COM 368

2,69 PARTITO DEMOCRATICO 2.379

17,43

UNIONE DI CENTRO 811

5,94

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 867

6,42

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 500

3,66 LISTA CIVICA - UNITI PER D'OTTAVIO 542

3,97 Totale 5.477

40,14