Elezioni Amministrative Spoltore, Di Lorito ce l’ha fatta: sindaco al primo turno

SPOLTORE. Ha ricevuto 5.106 voti (52,03%) e ha agguantato la vittoria al primo turno, unico tra i sindaci in corsa ieri.

«Sarò il sindaco di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato», ha ammesso il neo primo cittadino, stanco ma felice «dopo una campagna elettorale durissima». Spoltore post Ranghelli, che aveva chiuso la sua amministrazione dopo i traumatici arresti, riparte da Di Lorito, 40 anni, funzionario alla Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna) di Pescara. La sua carriera politica è iniziata nel 2005 come segretario cittadino dei Democratici di sinistra. Nel 2007 è stato eletto consigliere comunale con 267 voti e, nello stesso anno, è diventato presidente del consiglio comunale di Spoltore. Nel 2009, è passato all'Idv e nello stesso anno è stato eletto anche consigliere provinciale con quasi 2.500 voti. Oggi con più del doppio dei voti si prende lo scranno più alto del Comune di Spoltore. Il Pd è il partito più votato della città (28,5%), seguito dall’Italia dei Valori (14,8%).

Il Pdl, invece, non arriva nemmeno al 10% (9,83%) e conquista appena 909 voti (il Pd ne ha presi 2.638) contro i 1523 delle due liste civiche Spoltore Futura e Prima Spoltore.

Marina Febo si è dovuta arrendere a metà pomeriggio quando era ormai evidente che Di Lorito ce l’aveva fatta al primo turno. A fine scrutinio ha raccolto 2.824 voti (28,7%).«A Spoltore vince la politica del cemento e dei rifiuti», commenta Febo. «La politica che ha sventrato le colline per far spazio ai palazzi, la politica che ha trasformato la città in un enorme dormitorio, senza servizi e senza punti di aggregazione, la politica delle discariche e dei rifiuti. Facile già immaginare la nuova giunta, pronta a dover pagare le cambiali in bianco firmate nei confronti di quei poteri forti alleati del centrosinistra».

Febo preannuncia «una opposizione durissima». «Ero consapevole che è difficile rompere le catene del clientelismo e degli interessi privati ormai consolidati in più di venti anni, ma quello che mi lascia maggiormente perplessa, in questa vicenda, è che gli Spoltoresi abbiano scelto la riedizione, con gli stessi personaggi dell’amministrazione precedente alla Ranghelli, di cui Renzetti continua ad essere il dominus e l’azionista di riferimento. Difficilmente Di Lorito riuscirà a governare senza dover rendere conto al suo padrino politico, così come appare innaturale l’alleanza tra la destra del Fli, il Pd e i dipietristi». Ottima la performance di Spatola Mayo con il movimento 5 stelle (787 voti, appena 122 in meno del Pdl) che raccoglie l’8,01% dei consensi. Francesco Zampacorta si ferma al 7,6%, Rosica (Rc, Verdi e Sel) al 3,77% e Faricciotti (Lega Nord) allo 0,31% (31 voti).

6 seggi vanno al Pd, 3 all’Idv, 1 a Fli, 1 al Pdl, 1 alla lista civica Spoltore Futura, 1 alla lista Prima Spoltore.

* TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 66,2% Sindaco eletto: LUCIANO DI LORITO



Candidati sindaco e liste

SEZIONI SCRUTINATE 20/20

Voti % Voti % Seggi FEBO MARINA



2.824 28,77



IL POPOLO DELLA LIBERTA' 909

9,83

1

LISTA CIVICA - PRIMA SPOLTORE 749 8,1

1

LISTA CIVICA - SPOLTORE FUTURA 774 8,37

1

Totale 2.432 22,31

3

ROSICA FABIO



370 3,77

CEN-SIN(CONTR.UFF.) - RIF.COM-COM.IT-FED.VERDI-SEL 347

3,75



ZAMPACORTA FRANCESCO



695 7,08

PRI-ALTRI 705

7,62



SPATOLA MAYO CARLO



787 8,01



MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 655

7,08



DI LORITO LUCIANO



5.106 52,03



DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 1368 14,80

3

PARTITO DEMOCRATICO 2638 28,54

6

UNIONE DI CENTRO 225 2,43

0

FUTURO E LIBERTA' 842 9,11

1

Totale 5.073 54,89

10

FARICCIOTTI LIBORIO



31 0,31



LEGA NORD 30

0,32