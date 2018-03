Elezioni amministrative Montesilvano, sarà scontro Di Mattia–Musa

MONTESILVANO. E’ il Popolo delle Libertà il partito più votato a Montesilvano. In una crisi generale e nazionale il partito azzurro si tiene almeno stretta la quinta città d’Abruzzo dove però il proprio candidato sindaco Manola Musa non riesce a vincere al primo turno ma si ferma al 26,7% (7.041 voti).

Fa meglio di lei Attilio Di Mattia con il 41,04% (10.814 voti). Nella sua coalizione il Pd svetta con il 15,7% delle preferenze (3.947) che raccoglie più consensi dell’Italia dei Valori, partito di riferimento di Di Mattia, al 6,9% (1.726). La vera sorpresa è probabilmente la lista civica Montesilvano Bene Comune (7,52%- 1.881 voti) che ha più successo della lista dipietrista. E se Di Mattia «è molto soddisfatto» per il risultato raggiunto e non vuole ancora parlare dei possibili apparentamenti, Manola Musa apre ai vecchi amici dell’area centrodestra nella speranza che ci si riesca a ricompattare per arrivare alla vittoria.

Determinante sarà la scelta di Francesco Maragno che ha dalla sua parte il 19,13% delle preferenze (5.042 voti).

Il sindaco uscente Pasquale Cordoma porta a casa un 4,45% di preferenze (1.174) che suona come una vera e propria bocciatura dopo 5 anni di attività amministrativa. Fa meglio di lui anche Manuel Anelli, esponente del Movimento 5 stelle (4,7%- 1.257 voti).

Grossa sconfitta per Corrado Di Sante di Rifondazione Comunista che aveva puntato in campagna elettorale contro indagati e inquisiti nelle liste. «La scelta di andare in direzione ostinata e contraria non ha pagato elettoralmente», commenta il consigliere regionale Maurizio Acerbo. «Ma non credo che i compagni abbiano scelto una determinata linea facendo i conti. Mi sembra che il senso del discorso che Corrado ha provato a mettere in circolo durante la campagna elettorale esce confermato dal risultato. Una cosa è certa: è Montesilvano che ci ha perso non votando Corrado Di Sante».

«Abbiamo gettato semi», scrive invece Di Sante sul proprio profilo Facebook, «noi sappiamo di poter contare solo sulle nostra forza ma siamo certi che è la nostra, non è in prestito, non è in vendita, non è a tempo, non è in prestito».

Disfatta per Marco Forconi (Forza Nuova) e Gianluca Milillo (Lega Nord). Il primo raccoglie 273 voti (1,03%) il secondo 77 voti (0,29%)

* TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 66,6% Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO



Candidati sindaco e liste

SEZIONI SCRUTINATE 52/52



Voti % Voti % Seggi MILILLO GIANLUCA GIUSEPPE



77

0,29

LEGA NORD 58 0,23 MARAGNO FRANCESCO



5042

19,13

ALLEANZA PER L'ITALIA 364

1,45

LISTA CIVICA - DEMOCRAZIA E LIBERTA' 1245

4,97

FUTURO E LIBERTA' 1349

5,39

MPA-ALTRI 252

1

LISTA CIVICA - IL POPOLO DI MONTESILVANO 694

2,77

Totale 3.904 15,61

CORDOMA PASQUALE



1174

4,45

GRANDE SUD 568

2,27

LISTA DEL GRILLO PARLANTE 168

0,67

Totale 736

2,94

DI MATTIA ATTILIO



10.814

41,04

UNIONE DI CENTRO 1869

7,47

LISTA CIVICA - I GIOVANI 29

0,11

LISTA CIVICA - MONTESILVANO BENE COMUNE 1881

7,52

PARTITO DEMOCRATICO 3947

15,78

LISTA CIVICA - ESSERE MONTESILVANO 805

3,21

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-COMUNISTI IT. 876

3,50

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 1726

6,9

Totale 11.133

44,52

ANELLI MANUEL



1257 4,77

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 967

3,86

FORCONI MARCO AURELIO GETULIO



273

1,03

FORZA NUOVA 168

0,66

DI SANTE CORRADO



667

2,53

RIF.COM-FED.VERDI 483

1,93

MUSA MANOLA



7.041

26,72

LISTA CIVICA - ARCOBALENO 1385

5,53

IL POPOLO DELLA LIBERTA' 4029

16,11

LISTA CIVICA - CITTÀ NUOVE 773

3,09

LA DESTRA 119

0,47

LISTA CIVICA - MONTESILVANO FUTURA 1247

4,98

Totale 7553

30,2