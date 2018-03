Amministrative L’Aquila, Cialente paga la rottura con Idv ed è ballottaggio con De Matteis

L’AQUILA. Tra due settimane sarà scontro diretto tra il candidato sindaco uscente Massimo Cialente e Giorgio De Matteis.

Nessuno ha convinto al primo turno, né il primo cittadino che ha traghettato la città post sisma, né la ‘novità’. Al voto sono andati 44.446 aquilani e l’affluenza si è fermata al 72,38% contro il 79% di cinque anni fa (pre terremoto).

Ieri pomeriggio, come da pronostico, è stato subito evidente come la spaccatura del centrodestra abbia fatto la differenza e frammentato il risultato. La corsa è iniziata per Cialente con un tuffo al cuore con uno scatto incredibile dell’avversario De Matteis: oltre i 15 punti percentuali di vantaggio dopo le prime sezioni scrutinate a favore della new entry. Poi più lo spoglio è andato avanti e più le distanze si sono accorciate. A metà pomeriggio era già chiaro che serve il ballottaggio per decidere chi sarà il nuovo sindaco al quale spetteranno ampi poteri anche sulla ricostruzione della città dal momento che il commissariamento Chiodi è in dirittura d’arrivo.

Alla fine dello spoglio Cialente ha chiuso la partita con il 40,71% delle preferenze (17.598 voti). De Matteis si è fermato al 29,69% (12.834 voti). Il partito più votato della città è il Pd con il 16,42% delle preferenze (6.689). Debacle per il Pdl e per il proprio candidato sindaco Properzi. Il Popolo delle Libertà si ferma all’8,46% (3.447 voti) e fa meglio addirittura Mpa che sostiene De Matteis con l’11,31% delle preferenze (4.609).

«Il risultato è inferiore alle mie aspettative», ha ammesso a tarda sera Properzi, «non corrisponde all'impegno che ho messo in questa campagna elettorale. L'andamento nazionale spiega anche il generalizzato insuccesso del Pdl».

Sel, Rifondazione, Udeur, Verdi si fermano sotto al 3%. Deludente, visto lo scatto in tutta Italia, il movimento 5 stelle Beppe Grillo che ha raccolto l’1,26% (514 voti). La candidata sindaco Enza Blundo si deve accontentare dell’1,74%.

Angelo Mancini (Idv e lista L’Aquila oggi) potrebbe essere uno dei tanti aghi della bilancia grazie al suo 6,32% (Idv 3,3%).

Lo stesso Cialente ha ammesso che il rapporto «si può ricucire». «Il risultato me lo aspettavo – ha detto il sindaco uscente -. D'altra parte, un sondaggio aveva dato queste percentuali, mi ha colpito invece il crollo del centrodestra che con De Matteis e Properzi non supera il 38%». Cialente riconosce che se l'Idv, alleato e presente in Giunta fino a pochi giorni prima della fine della legislatura, fosse rimasta nella coalizione di centrosinistra «ci sarebbe stata la vittoria al primo turno»: «Il rapporto si può ricucire, soprattutto con gli elettori».

Vincenzo Vittorini ha raccolto il 5,72% delle preferenze (2.476), Enrico Verini (Fli) il 2,62 (1.133) mentre Ettore di Cesare arriva al 5% (2.162).

A fine spoglio saranno 960 le schede nulle (2,15%) e 260 quelle bianche (0,58%)

* TUTTI I CANDIDATI Affluenza definitiva: 72,4% Sindaco eletto: BALLOTTAGGIO



Candidati sindaco e liste

SEZIONI SCRUTINATE 81/81



Voti % Voti % Seggi VERINI ENRICO



1133 2,62

FUTURO E LIBERTA' 1512 3,71

PROPERZI PIERLUIGI



3535 8,17



IL POPOLO DELLA LIBERTA' 3447 8,46



LISTA CIVICA - DOMANI L'AQUILA 835 2,05

Totale 4282

10,51

DE MATTEIS GIORGIO



12834 29,69



MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE 4609 11,31



VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE-CIVICA 1121 2,75



LISTA CIVICA - PROSPETTIVA 2022 1267

3,11



UNIONE DI CENTRO 3337 8,19



U.D.EUR POPOLARI 1159 2,84



LISTA CIVICA - TUTTI PER L'AQUILA 1178 2,89



LISTA CIVICA - I CASTELLI CON L'AQUILA 903 2,21



Totale 13574 33,33



MANCINI ANGELO



2732 6,32



LISTA CIVICA - L'AQUILA OGGI 1004

2,46

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 1384 3,39

Totale 2388 5,86



VITTORINI VINCENZO



2476 5,72



LISTA CIVICA - L'AQUILA CHE VOGLIAMO 1591

3,,9

BLUNDO ROSETTA ENZA



756 1,74



MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 514

1,26



DI CESARE ETTORE



2162 5

LISTA CIVICA - CAMBIA MUSICA 876

2,15



LISTA CIVICA - IN COMUNE 816 2



Totale 1692 4,15



CIALENTE MASSIMO



17.598

40,71



ALLEANZA PER L'ITALIA 2278

5,59



SOCIALISTI RIFORMISTI 1701 4,17



PARTITO DEMOCRATICO 6689

16,42



RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI 1221 2,99



SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 1091 2,67



CATTOLICI DEMOCRATICI 2184 5,36



Totale 15.164 37,24