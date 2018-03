Truffa ai danni della Asl di Chieti, denunciate due persone

CHIETI. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti diretti dal colonnello Gabriele Miseri hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone per il reato di truffa.

Secondo quanto emerso in sede di indagine avrebbero incassato indebitamente oltre 235.000,00.

La frode scoperta dalla Fiamme Gialle, dopo l’esame di copiosa documentazione contabile acquisita, è consistita nell’accertare l’emissione di fatture irregolari da parte di una cooperativa che, in convenzione con l’Asl di Chieti, provvedeva al trasporto di pazienti dal proprio domicilio al presidio ospedaliero previsto per far eseguire prestazioni sanitarie.

Sulla base della convenzione l’Asl rimborsa un forfait per un primo chilometraggio e una maggiorazione sui restanti chilometri percorsi, nello specifico la cooperativa fatturava un chilometraggio diverso e maggiorato rispetto a quello effettivamente percorso. Ma le Fiamme Gialle di Chieti hanno iniziato un censimento degli autoveicoli di grossa cilindrata circolanti nel territorio teatino.

Degli oltre 5000 autoveicoli immatricolati in provincia di Chieti nell’ultimo biennio, circa 500 autoveicoli sono di grossa cilindrata e di notevole valore economico. Dalla disamina dei proprietari di questi 500 autoveicoli, è stato accertato che 8 ditte individuali, intestatarie dei mezzi, sono risultate evasori totali, 62 persone fisiche dichiarano un reddito non in linea con il loro tenore di vita e 31 soggetti non presentano alcuna dichiarazione pur essendone obbligati. Sono in corso indagini tendenti ad accertare eventuali ed ulteriori responsabilità.