Nuovo pronto soccorso Pescara, si parte con la gara d’appalto

PESCARA. Il Comitato Tecnico regionale de L’Aquila ha approvato il progetto del nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Pescara.

Dopo due anni le carte hanno ricevuto il nulla osta del Comitato e sono state rinviate alla Asl di Pescara che ora potrà avviare la gara d’appalto europea e dopo 90 giorni procedere con l’apertura delle offerte e l’aggiudicazione di un’opera che determinerà un investimento di 2milioni 800mila euro.

«Quello di Pescara è forse il più grande Pronto Soccorso d’Abruzzo – ha ricordato il presidente della Commissione Sanità Vincenzo Berghella -, con un bacino d’utenza pari in media a 250mila utenti che in estate diventano almeno 400mila, una struttura che effettua 90mila prestazioni l’anno, in parte con ricoveri, in parte con accertamenti diagnostici o prestazioni occasionali. E sono centinaia anche i ricoveri impropri determinati da un Pronto soccorso che, nonostante la professionalità dei medici, non ha gli strumenti per esercitare il filtro necessario, quegli strumenti previsti invece nel progetto del nuovo Pronto soccorso, con 12 punti di osservazione breve, in cui monitorare il paziente nelle prime 24-48 ore per poi decidere sul ricovero o sulle dimissioni, con la previsione di una Tac, risonanza magnetica, della chirurgia d’urgenza, mezzi che consentono di individuare con certezza chi ha bisogno o meno del ricovero».

E quei ricoveri impropri hanno un costo: la diaria giornaliera per ogni paziente in reparto è pari a circa 700 euro al giorno; considerando che ogni ricovero ha una durata media di 5-6 giorni, il costo per ogni ricoverato è pari a circa 4mila euro complessive.

Lo scorso gennaio la Asl aveva inviato al Comitato regionale l’ultima versione aggiornata e corretta del progetto e da allora non si era più avuta alcuna risposta, impedendo l’apertura del cantiere. Ieri però la notizia: il 27 marzo scorso il Comitato regionale ha approvato il progetto, subito trasferito alla Asl di Pescara. «Da lunedì», ha annunciato Berghella, «cominceremo a seguire la vicenda direttamente con il manager D’Amario per giungere in tempi rapidissimi alla gara d’appalto che richiederà 90 giorni per la presentazione delle offerte trattandosi di un bando europeo, mentre i lavori richiederanno circa un anno».