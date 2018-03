2012: dopo 10 anni la Val Vibrata vede Rai 3 Abruzzo

VAL VIBRATA. Dopo quasi dieci anni di “oscuramento” per zone, sono di recente iniziate le trasmissioni di Rai 3 Abruzzo in tutta la zona della Val Vibrata. Da alcuni giorni, infatti, gli abitanti dei 12 centri della vallata possono seguire il Tg di Rai 3 Abruzzo e le altre trasmissioni prodotte dalla sede regionale dalla terza rete del servizio televisivo pubblico.

Ad annunciare la buona notizia è il oresidente dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata, Alberto Pompizi, che, per diversi anni, si è fatto promotore di una battaglia per ottenere appunto la possibilità per i gli utenti della zona di poter vedere il Tg di Rai 3 Abruzzo, e non essere così più costretti a guardare invece quello trasmesso dalla redazione Rai della vicina regione Marche. Un disguido dovuto negli ultimi tempi anche alla sovrapposizione delle frequenze televisive con il passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre avvenuto già nell’ area marchigiana. «Con mia grande soddisfazione, posso dire che la Val Vibrata è ritornata in Abruzzo per Rai 3: anche noi cittadini vibratiani siamo finalmente come gli altri abruzzesi», è il commento del presidente dell’Unione dei Comuni, Alberto Pompizi. «Dopo dieci lunghi anni di lotte e promesse mancate abbiamo quindi pure noi la possibilità di seguire il telegiornale Rai dell’Abruzzo. Da qualche giorno, le trasmissioni vengono regolarmente irradiate nella zona del Salinello, della Val Vibrata e Val Tronto: è stata così ripristinata l’erogazione del servizio pubblico televisivo e questo è senza dubbio un importante traguardo raggiunto per la Val Vibrata che non è più la Cenerentola della situazione»