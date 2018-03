Tempi d’attesa Asl Vasto Chieti. Fino a 553 giorni per visita senologica

ORTONA. Lunghi tempi d’attesa per prestazioni ambulatoriali nella Asl Lanciano Vasto Chieti, fino a 553 giorni.

E’ la denuncia del presidente del Tribunale per i diritti del malato di Ortona, Giuseppe Tatasciore. I dati aggiornati al primo marzo 2021 hanno fotografato un quadro variegato. Se da un lato si è registrata la diminuzione in determinate unità operative dei tempi di attesa, dall’altro permane una situazione di disagio per alcune unità. «La motivazione», ha precisato Tatasciore, «è sempre la carenza di personale anitario,tecnico,infermieristico ed ausiliario».

E così all’ospedale G.Bernabeo di Ortona per un’endoscopia bisogna attendere 162 giorni, per un elettrocardiogramma dinamico holter 77 giorni, per una colonscopia con endoscopio 162 giorni.

I tempi sono in salita per l’esame ecodoppler cardiaco (216 giorni), ecodoppler neonatale (231), ecodoppler da sforzo (216), esofagofastroduodemoscopia (162), endoscopia con biopsia (162), rettoscopia (162), radiologia diagnostica RX (187), e addirittura 553 giorni per una visita senologica.

E tra le attese “meno lunghe” si trovano quella ginecologica (47 giorni) e ginecologica per menopausa (78 giorni), per quella nefrologica si calcolano 11 giorni di attesa, mentre per un esame oculistico complessiva al Distretto sanitario di base di Ortona si impiegano 26 giorni al G. Bernabeo 48 giorni.

All’ospedale SS Annunziata i numeri restano alti. Per un ecocolordoppler aorta addominale ci vogliono 261 giorni, 217 giorni per un ecodoppler neonatale e per un’ ecografia addome completo 264 giorni.

La situazione non è diversa all’ospedale di Atessa S. Camillo De Lellis dove bisogna attendere 419 giorni per un ecocolordoppler agli arti inferiori.

Il tempo si riduce, infine per un ecg elettrocardiogramma al SS Annunziata (7 giorni), 5 giorni per lo stesso esame al distretto sanitario di base a Castiglione Messer Marino mentre al distretto sanitario di base a Lanciano 8 giorni, 13 a quello di base di Ortona.