Pulchra Ambiente, Di Martino nuovo amministratore delegato

VASTO. Nasce anche la Carta dei Servizi dell’igiene urbana

L’assemblea dei soci di Pulchra Ambiente SpA, nella seduta del 27 febbraio, ha approvato definitivamente il bilancio dell’esercizio 2011 il cui progetto era stato proposto dal Consiglio di amministrazione il 7 febbraio scorso. I dati di bilancio hanno riportato un utile netto pari a € 514.843.

Nell’occasione l’Assemblea ha approvato lo schema della Carta dei Servizi del servizio di igiene urbana, strumento essenziale di tutela per il cittadino in quanto definisce le principali caratteristiche del servizio, i tempi e le modalità di esecuzione. Nella Carta dei Servizi sono evidenziati i livelli di qualità erogati da Pulchra e stabilisce i canali di comunicazione con l’utenza. In particolare vengono definite le procedure per segnalazioni, consigli, reclami e i relativi impegni sui tempi di risposta.

L’assemblea dei Soci, inoltre, ha accettato le dimissioni da amministratore delegato di Giovanni Petroro, nominando come nuovo ad Giovanni Di Martino, manager. Il nuovo amministratore delegato gode di vasta cultura aziendale maturata lungo una carriera di significative esperienze nell’area gestionale. Di Martino è stato dirigente aziendale, impegnato nella gestione e nel risanamento di numerose imprese. Nel periodo 1995-2004 è stato anche sindaco di Gissi. Ha ricoperto la carica di amministratore delegato di O.P.S. Spa, Consigliere di Amministrazione di Alesa Agenzia per l’energia e ambiente. E’ attento conoscitore delle pratiche amministrative e delle relazioni con le pubbliche amministrazioni, in particolare sulla governance degli organismi partecipati dagli enti locali.