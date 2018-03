Cessione azioni società gestione rifiuti. Quote della Linda spa in vendita

CITTA’ SANT’ANGELO. Parte della società di raccolta e gestione dei rifiuti Linda spa, sta per essere ceduta.



A deciderlo il Considan, (Consorzio intercomunale acque nere, in liquidazione) di proprietà dei Comuni di Montesilvano (58%), Silvi (25%), Città Sant’Angelo (17%) che detengono il 49% dell’intero capitale sociale della società Linda spa. La società opera prevalentemente nel settore di igiene ambientale con servizio di raccolta e smaltimento nel comune di città Sant’Angelo, ma anche per il servizio cimiteri.

Con atto del 20.12.2011 il Considan, infatti, decide di cedere a terzi l’intera quota di partecipazione complessivamente posseduta nella società Linda spa. Oggetto del bando di gara pubblicato sui siti internet dei Comuni di Montesilvano, Silvi e Città Sant’Angelo, riguarda solo le quote possedute da Considan nella Linda spa (pari al 49% dell’intero capitale). Il prezzo base dell’offerta è di ad un milione di euro.

Secondo l’avviso firmato dal commissario liquidatore Sandra D’Intino, gli interessati dovranno far pervenire la loro richiesta entro e non oltre il 15 febbraio 2012. Verranno selezionati i concorrenti i soggetti singoli o raggruppati che offriranno il maggior prezzo rispetto a quello di base, fatta eccezione per i soci che godono del diritto di prelazione.

I soci di Considan che si facciano avanti per acquisire le quote saranno da preferire a tutti gli altri offerenti.