Approvato progetto preliminare per bretella per autoporto di Roseto

ROSETO. Sei milioni di euro per realizzare una bretella di collegamento dall’autoporto di Roseto all’area industriale di Santa Caterina.





Un'opera che complessivamente consentirà di evitare l'attraversamento ai mezzi pesanti e alle autovetture di un tratto della ex statale 150 completamente urbanizzato.

Il progetto è stato inviato agli organi competenti per acquisire le necessarie autorizzazioni e fra queste quelle dei beni ambientali.

«Se non vi saranno ostacoli, entro dicembre saranno pronti sia l'esecutivo e che il bando di gara», afferma l'assessore alla viabilità Elicio Romandini che spiega: «Si tratta di un'opera prevista nel complessivo progetto di ammodernamento della ex statale 150 che include anche il collegamento verso l'area industriale di Pineto attraverso la realizzazione del ponte sul fiume Vomano; progetto quest'ultimo che attende di essere finanziato. Con questo primo stralcio, invece, assicuriamo il collegamento dalla zona produttiva di Santa Caterina con l'autoporto di Roseto».

La bretella di collegamento è una strada di tipo C1, extraurbana secondaria a due corsie, da realizzarsi in “rilevato” senza infrastrutture di cemento armato. Proprio in considerazione della tipologia costruttiva «potrebbe essere pronta in un paio d'anni dall'inizio dei lavori», conclude Romandini.



19/07/2010 14.32