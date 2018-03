Vasto, da venerdì 10 nuovi vigili urbani in città

VASTO. Dieci nuovi agenti di Polizia Municipale. Hanno un contratto a termine di tre mesi e da venerdì mattina prenderanno servizio.







Sono stati presentati stamane, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco Luciano Lapenna. Sono Alessia Smargiassi, Daniela Ferrante, Sandra Casolino, Paolo Iezzi, Pierluigi Boragine, Emanuele Augelli, Francesco Rossi, Simone Vallati, Stefano Martelli e Massimo Di Paolo.

Nel corso dell'incontro con i cronisti della stampa locale il sindaco, affiancato dall'assessore Vincenzo Sputore e dal comandante Ernesto Grippo, ha sottolineato l'impegno della Polizia Municipale in tema di sicurezza. Chiedendo una ulteriore attenzione nel campo dell'edilizia e dalla tutela ambientale.

«Anche perché – ha aggiunto il primo cittadino – da qui a qualche settimana estenderemo la raccolta differenziata a tutta la città e, di conseguenza, bisognerà scoraggiare quegli atti che minano l'ambiente ed il decoro cittadino».

Il comandando Grippo si è poi soffermato sull'attività svolta dai suoi uomini nel primo semestre 2010.

Per la sicurezza stradale sono state controllate 1497 autovetture. 235 sono stati i posti di controllo effettuati su undici arterie. 287 i verbali contestati. 43 i sinistri rilevati per un numero complessivo di 58 feriti.

I verbali elevati sono stati 62. In totale i verbali elevati sono stati 5468.

Per quanto riguarda le autovetture in movimento sono state sanzionate 81 persone per guida senza documenti. 12 le patenti ritirate. Sanzioni anche per omessa revisione (40), guida senza cinture (87), uso di cellulare alla guida (27), velocità pericolosa (19), omessa precedenza (10), omessa precedenza ai pedoni (7), comportamento dei pedoni (2). Inoltre circolazione contromano (58), sorpassi vietati (18), semaforo Rosso (38), guida in stato di ebbrezza (3), guida senza casco (7), circolazione senza assicurazione (25), uso improprio contrassegno invalidi (7), eccesso di velocità (2), omissione di soccorso (6).

Per quanto riguarda i verbali elevati ad auto in sosta, 315 sono stati quelli per soste in zona a traffico limitato. 814 i divieti di sosta. 1576 per sosta all'intersezione ed in prossimità di fermata autobus, su attraversamento pedonale, passo carrabile e spazio riservato ad invalidi.

A livello amministrativo 90 sono stati gli accertamenti presso esercizi commerciali a banco fisso, 42 i verbali elevati, 134 gli accertamenti al commercio ambulante. 62 i verbali per violazioni al codice della strada (occupazione abusiva sede stradale, pubblicità abusiva, lavori senza autorizzazione).

Per la tutela del consumatore e dell'ambiente 9 sono stati i verbali per abbandono di rifiuti, 3 per etichettatura di prodotti alimentari, 18 per affissioni abusive, 20 per divieto di fumo, 13 per violazione di ordinanze sindacali.

Per la Polizia Edilizia sono in corso 7 indagini, 6 su delega della Procura. 9 gli accertamenti su richiesta dell'ufficio urbanistica, 9 le informative di reato.

