Cambio al vertice delle Fiamme Gialle abruzzesi, arriva il generale Ferla

ABRUZZO. Si è celebrata oggi, alla presenza del comandante interregionale per l’Italia centrale, il generale Emilio Spaziante, la cerimonia di avvicendamento nell’ incarico di comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza.





Il Generale di Brigata Angelo Antonio Quarato, che ha retto il comando per oltre due anni – periodo, com'è noto, unico ed irripetibile per gli eventi che si sono susseguiti sul territorio – andrà a ricoprire la prestigiosa carica di Comandante del Centro Reclutamento della Guardia di Finanza, a Roma.

Il Generale di Brigata Nunzio Antonio Ferla, da oggi, è il nuovo comandante Regionale.

Il neo – comandante è nato a Teolo, nella provincia di Padova, il 15 marzo 1959; arruolatosi nel Corpo non appena raggiunta la maggiore età, è stato promosso al grado di Generale di Brigata il I° gennaio 2006.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, alla quale si sono susseguite le lauree specialistiche in Scienza della Sicurezza Economico – Finanziaria e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

Nell' excursus della sua carriera vanta importanti esperienze professionali: e stato comandante provinciale alla sede di Palermo e, nell'ultimo incarico, ha ricoperto la funzione di Capo del VI Reparto “Affari Giuridici” del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il comandante interregionale del corpo, durante la sua allocuzione, ha ringraziato il Generale Quarato per i risultati raggiunti durante il suo mandato e per le straordinarie capacità dimostrate nel fronteggiare le diverse emergenze.

Ha, poi, augurato al Generale Ferla il conseguimento di altrettanti risultati e soddisfazioni professionali.

15/07/2010 13.55