Altri beni venduti dalla Provincia di Chieti: pubblicato il secondo bando

CHIETI. È stato pubblicato questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale il secondo avviso di pubblico incanto per la vendita immobiliare di parte del patrimonio di proprietà della Provincia, dopo la prima asta dell'aprile scorso, nella quale sono stati assegnati quattro dei 22 lotti messi a disposizione.







Diciotto in tutto, in questa seconda tornata di asta, i lotti posti in vendita.

Il primo è relativo a tutto il complesso dell'ex istituto agrario di Paglieta per un prezzo a base d'asta di 5.612.300 euro.

L'area, ubicata a sud del fiume Sangro, nel Comune di Paglieta ha una forma trapezoidale interamente pianeggiante, delimitata nei suoi confini da strade.

Il lotto costituisce parte della ex sede della succursale chiusa di Paglieta dell'Istituto Tecnico Agrario Statale; gli edifici posti in vendita nell'unico lotto sono l'edificio scolastico e convitto, l'edificio ex chiesa con annessa residenza in disuso, la cabina Enel, la serra in disuso, il locale impianto antincendio e il deposito, in parte in disuso e in parte affittato; per quest'ultimo punto l'offerente deve impegnarsi a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti gli immobili oggetto dell'avviso di vendita, previa comunicazione dell'acquisizione della proprietà alle controparti. L'area ospita anche un edificio scolastico e residenziale di proprietà provinciale, adibito a scuola materna e ad abitazione da due inquilini.

Tale immobile è escluso dall'intero lotto posto in vendita.

A tal proposito è indispensabile che l'offerente si impegni a creare, con apposita delimitazione, una fascia ad uso comune, tra la costituenda proprietà e quella provinciale, della larghezza di almeno 3 metri lungo l'intero perimetro dell'edificio escluso dalla vendita. Secondo il vigente Piano Regolatore del Comune di Paglieta, il lotto rientra in parte in zona agricola e in parte zona destinata a insediamenti per Pubblica Istruzione.



Gli altri 17 lotti sono così descritti:

1. Fabbricato vetusto, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in località Pili Bassa del Comune di Atessa della superficie approssimativa di 70,00 mq., con ingresso sulla strada provinciale. Prezzo a base d'asta euro 24.300,00.

2. Fabbricato vetusto, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in località Croce Pili del Comune di Atessa, della superficie approssimativa di 60,00 mq., con ingresso sulla strada provinciale e piccola corte esclusiva. Prezzo a base d'asta euro 18,900,00

3. Fabbricato, ex Casa Cantoniera, sito in località Bivio Bucchianico del Comune di Bucchianico, costituito da un'unica unità di quattro vani, posta su due piani. Lo stato di conservazione è insufficiente. L'immobile necessita di consistenti e significativi interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria. Prezzo a base d'asta euro 56.000,00.

4. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in località Bivio Villamagna, lungo la Strada Provinciale denominata Val di Foro, nel Comune di Villamagna. L'immobile è costituto da due unità poste su due piani. Lo stato di conservazione è insufficiente. L'immobile necessita di consistenti e significativi interventi di manutenzione straordinaria e risulta essere abitato da occupanti abusivi. Prezzo a base d'asta euro 114.000,00.

5. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito lungo la ex SS84, nel Comune di Lama dei Peligni. L'immobile è costituto da due unità poste su due piani. Lo stato di conservazione è buono ed è attualmente locato. Prezzo a base d'asta euro 92.300,00.

6. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito al km. 85,665 della Strada Provinciale denominata Istonia, nel Comune di Torrebruna. L'immobile è costituto da due unità poste su due piani. Lo stato di conservazione è insufficiente. L'immobile necessita di interventi di manutenzione straordinaria. Prezzo a base d'asta euro 95.900,00.

7. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in località Madonna degli Angeli del Comune di Ortona. L'immobile è costituto da due unità, poste entrambe su due piani. Sono presenti, nel cortile retrostante, piccole rimesse indipendenti. Lo stato di conservazione è sufficiente. Prezzo a base d'asta euro 216.200,00.

8. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in Contrada Pera, lungo la Strada Frentana 84, del Comune di Castel Frentano. L'immobile, che necessita di consistenti e significativi interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria, è costituto da due unità. Ogni unità è distribuita su due piani. L'area di sedime dell'immobile è pari circa 70 mq. Prezzo a base d'asta euro 106.200,00.

9. Fabbricato sito in località Baronessa del Comune di Borrello, ex Casa Cantoniera ANAS, costituto da un'unica unità posta su due piani, un piccolo seminterrato e corte. La superficie totale dei due piani è di circa 120,00 mq. L'immobile necessita di consistenti e significativi interventi di manutenzione straordinaria. Prezzo a base d'asta euro 18.000,00.

10. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in località Lago di Casoli, nel Comune di Casoli. L'immobile è costituto da due unità poste su due piani. E' presente, nel cortile, una piccola rimessa indipendente. Lo stato di conservazione è buono. L'immobile è attualmente locato. Prezzo a base d'asta euro 121.000,00.

11. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in località Lago di Casoli del Comune di Casoli. L'immobile, con cortile retrostante, è costituto da due unità poste su due piani. Lo stato di conservazione è sufficiente. L'immobile è attualmente locato. Prezzo a base d'asta euro 121.000,00.

12. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in località Santa Lucia del Comune di Sant'Eusanio del Sangro. L'immobile necessita di consistenti e significativi interventi di consolidamento e di manutenzione straordinaria. L'area di sedime dell'immobile è pari circa 95 mq. Prezzo a base d'asta euro 49,500,00.

13. Fabbricato, ex Casa Cantoniera ANAS, sito in località Passo Lanciano del Comune di Pretoro. L'immobile, dotato di autorimessa, è costituto da unica unità di n. 4 vani. Lo stato di conservazione è insufficiente. L'immobile necessita di consistenti e significativi interventi di manutenzione straordinaria. Prezzo a base d'asta euro 117.600,00.

14. Appartamento al piano terra dell'immobile sito in Via Arniense, 214, del Comune di Chieti, composto da n. 5 vani, della superficie complessiva di circa 90,00 mq. L'appartamento è in discrete condizioni ed è attualmente risulta regolarmente locato. Prezzo a base d'asta euro 150.350,00.

15. Appartamento al piano terra dell'immobile sito in Via Arniense, 214, del Comune di Chieti, composto da n. 4,5 vani, della superficie complessiva di circa 90,00 mq. L'appartamento, che necessita di significativi interventi di manutenzione, attualmente risulta abitato da occupanti con contratto di locazione scaduto e non rinnovato. Prezzo a base d'asta euro 150.350,00.

16. Appartamento al piano primo dell'immobile sito in Via Arniense, 214, del Comune di Chieti, composto da n. 5 vani, della superficie complessiva di circa 90,00 mq. L'appartamento, in discrete condizioni, è attualmente risulta regolarmente locato. Prezzo a base d'asta euro 150.350,00.

17. Appartamento al piano primo dell'immobile sito in Via Arniense, 214, del Comune di Chieti, composto da n. 4,5 vani, della superficie complessiva di circa 90,00 mq. L'appartamento, in discrete condizioni, è attualmente risulta regolarmente locato. Prezzo a base d'asta euro 150.350,00.



Gli immobili sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, servitù attive e passive eventuali, a corpo e non a misura. Ogni concorrente deve far pervenire offerta scritta incondizionata entro le ore 12.00 dell'8 settembre prossimo, mentre l'apertura dei plichi avverrà il 10 settembre alle 10.00 presso gli uffici del Servizio Patrimonio della Provincia.





12/07/2010 16.55