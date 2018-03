Fossacesia, il Comune sperimenta il bilancio partecipato

FOSSACESIA. Prove tecniche di bilancio partecipato del Comune di fossacesia. È partito i lprogetto sperimentale che potrà aumentare la voce in capiotolo dei citatdini su parte del bilancio comunale.



«La partecipazione dei cittadini per noi non è solo uno slogan elettorale, bensì un elemento cardine di una precisa scelta politica», afferma Lara Polsoni, consigliere comunale che sta curando il progetto denominato “Io Partecipo”.

«Siamo sempre stati dell'idea», dice, «che solo attraverso la collaborazione diretta e continua dei cittadini nella definizione delle criticità e dei bisogni, ma anche nella proposta di azioni tese a valorizzare le risorse presenti, si possano creare dei servizi che vadano realmente a beneficio della collettività. Già molti municipi stanno attuando con successo varie forme di democrazia partecipativa, la più diffusa delle quali è appunto il bilancio partecipato».

In questo primo anno la fase di consultazione sarà affiancata da incontri informativi, cui tutti i cittadini saranno chiamati ad essere presenti, e ai quali saranno invitati anche rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni che già da tempo hanno attuato questa scelta e forniranno alcuni esempi di buone pratiche.

Durante la serata del 4 luglio scorso, in occasione dei festeggiamenti per la Bandiera Blu, è stata presentata una scheda di rilevazione preliminare.

La scheda è strutturata in 4 box corrispondenti a 4 macro-aree di intervento, all'interno dei quali i cittadini potranno scrivere liberamente le proprie proposte.

Questo permetterà di raccogliere in maniera più sistematica ed efficace i bisogni e le richieste di tutti.

Le proposte presentate attraverso la scheda verranno esaminate e, una volta verificata la fattibilità delle stesse, verranno messe a votazione in assemblee pubbliche per stabilire quali tra queste saranno da realizzare con priorità più alta.

Le schede sono reperibili sul sito web del Comune di Fossacesia, presso gli uffici comunali e saranno distribuite in occasione di incontri pubblici organizzati dall'amministrazione; potranno essere riconsegnate ad un consigliere comunale del gruppo di maggioranza o presso lo Sportello del Cittadino negli orari di apertura, o ancora tramite fax, posta elettronica, posta ordinaria o utilizzando le cassette della “Posta del Cittadino”.

Lo step successivo di elaborazione dei primi risultati del sondaggio è previsto per il prossimo settembre.

Parallelamente alla rilevazione preliminare attraverso le schede, sono in via di costituzione anche dei gruppi di lavoro di cittadini su tematiche specifiche. Tra questi il Forum Ambiente, Paesaggio e benessere durevole, voluto dall'Assessore Natale, che avrà il compito di contribuire alla definizione delle politiche locali di Sviluppo Sostenibile e per la gestione del territorio.



06/07/2010 13.02