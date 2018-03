Tesi senza toga, lo sciopero dei docenti della D'Annunzio

PESCARA. Entreranno in aula senza il tipico abito accademico nel corso della prossima sessione di laurea.







E' questa la protesta che attueranno i docenti delle Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione dell'Ateneo D'Annunzio di Chieti e Pescara.

Una singolare forma di protesta contro la manovra economica e il Decreto Gelmini.

E' quanto deciso a seguito dell'assemblea a cui hanno partecipato docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo.

Tanti gli aspetti critici emersi nel corso dell'incontro: dalla modifica del profilo retributivo del personale universitario, («con danni particolarmente gravi per figure all'inizio della carriera») ai tagli sul budget a disposizione del Miur («renderanno impossibile l'operatività di molti atenei a partire dai prossimi anni».

E poi ancora ci sono il taglio dei finanziamenti della docenza precaria e delle risorse per la formazione e il permanere delle incertezze sul futuro degli attuali ricercatori universitari, con il conseguente pericolo della dispersione di un patrimonio di competenze, già oggi indispensabile al buon funzionamento delle attività formative e scientifiche dell'università.

L'assemblea ha deciso di non dar vita a una forma di protesta tradizionale di astensione dalle attività accademiche che andrebbe a danneggiare gli studenti, «già interessati negativamente dai provvedimenti su indicati», ma di rinunciare, in occasione della prossima discussione delle tesi, ad indossare il consueto abito accademico, specificando in tale sede il motivo della scelta ai laureandi e alle loro famiglie.

«L'iniziativa», spiegano i professori, «nasce allo scopo di informare anche coloro che si trovano all'esterno del mondo universitario poiché la manovra economica e il Ddl Gelmini colpisce l'intero tessuto sociale e non solo l'ambito accademico».

La prossima assemblea d'Ateneo è prevista per il 14 luglio 2010, alle 10, presso l'Aula ‘Federico Caffè' a Pescara.

06/07/10 11.01