Macrostruttura Comune Pescara tra rinnovi e nuovi nomine

PESCARA. Due nuovi capiservizio, assegnati rispettivamente al servizio Ici e ai Mercati, e un nuovo dirigente per il settore Tributi.





Sono le nuove nomine sottoscritte ieri e che resteranno in vigore sino al prossimo 31 agosto o, in alcuni casi, al 30 settembre, in attesa di avviare una revisione generale e un'ottimizzazione della macrostruttura a un anno dalla sua redazione.

Confermati ai rispettivi servizi tutti gli altri responsabili, sempre sino a fine agosto.

Lo ha ufficializzato il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia, dopo aver firmato i provvedimenti in vista della scadenza, fissata per ieri, delle nomine effettuate lo scorso 30 ottobre 2009 con scadenza 30 giugno, ossia domani.

Il nuovo dirigente del settore Tributi è Marco Scorrano, in carica sino al prossimo 30 settembre, un professionista che già in passato ha ricoperto tale ruolo in altri servizi.

Giovanni D'Aquino, che sino a oggi reggerà il settore, dal primo luglio resterà dirigente del settore Ragioneria.

Marco Molisani è stato confermato dirigente del Gabinetto del sindaco sino al 30 giugno 2011, dunque almeno sino al prossimo anno.

Cambio della guardia al servizio Ici dove nei giorni scorsi è andato in pensione Giancarlo Visini, e al suo posto è stato nominato caposervizio Antonio Mastroluca.

Nuovo caposervizio dei Mercati è stato nominato Andrea Iaccheo, che ha sostituito Cerasoli, in servizio a comando presso il Comune di Pescara; infine Lucente è stato confermato come caposervizio del settore Manutenzioni sino al 31 agosto.

Confermate tutte le altre cariche, ossia i dirigenti del Dipartimento Attività Amministrative e finanziarie: Giovanni D'Aquino dirigente Settore Ragioneria Economato (scadenza 30 settembre 2010); Maria Gabriella Pollio dirigente Settore Risorse Umane (scadenza 30 settembre 2010); Luciana Di Nino dirigente Settore Affari Generali e Contratti; Cosimo Macchiarola dirigente ad interim del Settore Servizi Democrafici e Statistica.

E poi i responsabili di Servizio, figure intermedie tra la dirigenza e la struttura operativa, servizi dotati di autonomia propositiva e organizzativa.

I Responsabili di Servizio confermati sino al 31 agosto 2010 sono Lanfranco Chiavaroli Servizio Sportello unico per le Attività produttive; Patrizia Graziani Servizio Demanio Marittimo e Occupazione suolo pubblico; Enrica Di Paolo Servizio Sistema educativo integrato; Paolo Di Crescenzo Servizio Ristorazione e Trasporti; Maddalena De Leonardis Servizio Attività Culturali e Turistiche; Aldo Fioretti Servizio Decentramento; Rosa Toritto Responsabile Servizio alla Persona; Roberto Cascella Servizio Volontariato, Politiche dell'Accoglienza, Politiche giovanili, Tutela del Mondo animale; Andrea Ruggieri Servizio Bilancio; Gina Agostinone Servizio Entrate e Spese; Francesco Giunchedi Servizio Aspetti Fiscali, Rita D'Agostino Servizio Provveditorato, Economato e Autoparco; Elide Trabucco Servizio Tarsu e Tributi vari; Gerardo Maffei Servizio Contenzioso Tributario; Franca Lozzi Servizio Programmazione, Selezione, Formazione del Personale; Gianfranco Libertini Servizio Gestione Economica e Pensionamenti; Nicola Vitullo Servizio Relazioni sindacali, disciplina del Personale, Salario Accessorio; Roberto Torricella Servizio Archivio, Protocollo, notifiche; Luigi Addario Responsabile Servizio Organi Istituzionali, Atti amministrativi; Mariella Cipollone Servizio Gare e contratti; Neva Allibardi Servizio Stato civile-Anagrafe; Aldo Di Prinzio Servizio Patrimonio Immobiliare; Paolo Di Silvestro Servizio Impianti Sportivi; Marco Polce Servizio Manutenzione Interna; Alessandra Di Zio Servizio Politiche della casa; Giovanni Natale Servizio Protezione civile, Pubblica incolumità; Gilda Di Luca Servizio amministrativo Contabile - Lavori pubblici; Alessandro Coppa Servizio Alienazioni ed Espropriazioni; Berardinella Di Berardino Servizio monitoraggio Pue – Accordi di programma; Piergiorgio D'Angelo Servizio Pianificazione Urbana; Paola De Rossi Servizio Programmi Complessi; Antonio Caso Servizio Sportello unico per l'Edilizia; Salvatore Giannitti Servizio Sportello unico anti abusivismo condono (Suac); Rosaria Tartaglia Servizio amministrativo Beni Ambientali; Emilia Michetti Servizio Parcheggi, infrastrutture dedicate alla mobilità; Bernardo Appignani Servizio Sportello Unico Ambiente; Gianfranco Gigante Servizio Arredo Urbano.



30/06/2010 8.39