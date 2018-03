Riqualificazione quartiere Cep San Donato, pubblicato il bando

PESCARA. Scadranno il prossimo 19 luglio i termini per la presentazione delle offerte per la riqualificazione del quartiere Cep San Donato, per una somma complessiva pari a 421mila 491 euro.



Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi

L'intervento riguarderà, nello specifico via San Donato e un ampio tratto di via Rio Sparto, una zona fortemente urbanizzata, tra l'altro interessato di recente dal rifacimento di tratti del collettore fognario acque bianche con rappezzature ben evidenti della pavimentazione stradale, oggi in condizioni di degrado diffuso, come i marciapiedi, anche a causa del tempo e delle radici dei tigli che hanno determinato rigonfiamenti e rotture del manto d'asfalto.

«Parliamo di strade», ha commentato il sindaco Mascia, «dove non si è mai operato per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e dove la pubblica illuminazione è garantita da armature stradali vecchie che non garantiscono più un idoneo illuminamento nelle ore notturne, per non parlare della segnaletica orizzontale, completamente assente da anni e invece necessaria sia per una corretta identificazione della carreggiata e delle corsie che degli attraversamenti pedonali».

Il progetto redatto dagli uffici tecnici prevede il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione dei marciapiedi, degli elementi di arredo urbano esistenti, come pensiline di fermata degli autobus e panchine in marmo monoblocco, da ripulire, recuperare e riposizionare sul territorio, degli apparati radicali delle alberature esistenti, che dovranno essere sagomati e curati per potersi riadattare all'interno degli spazi permeabili inseriti nel progetto.

Quindi si prevede la rimozione delle armature stradali e della vecchia rete della pubblica illuminazione in via San Donato, l'adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nella stessa strada per risolvere il problema dello scarso deflusso in alcune strade secondarie, e infine il rifacimento delle strade, dei marciapiedi, degli impianti e della segnaletica”.

Per la realizzazione dei nuovi marciapiedi si sostituirà il vecchio asfalto con la betonella sia in via San Donato che in via Rio Sparto, «puntando non solo al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, ma – ha puntualizzato il sindaco Albore Mascia - anche alla riqualificazione architettonico-urbanistica ed estetico-percettiva della zona, garantendo decoro urbano».

I marciapiedi avranno una larghezza minima di due metri, mentre dove sarà possibile si tenterà di ridurre la larghezza della carreggiata stradale da 12 a 8 metri con la realizzazione degli stralli per i parcheggi a raso e per la fermata dei bus, dando più spazio alle zone pedonali per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sempre su via San Donato verranno rimossi gli attuali pali della pubblica illuminazione che si sostituiranno con un nuovo impianto costituito da 8 pali a braccio doppio e 6 pali di 5 metri d'altezza in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Infine saranno rimosse alcune piante di tiglio oggi esistenti che creano conflitto con gli stralli del bus e verranno piantumate nuove essenze.

29/06/10 12.24