Asse attrezzato Pescara-Chieti, il pagamento del pedaggio è sempre più vicino

ABRUZZO. Dal 1° luglio scattano gli aumenti sulle tariffe autostradali ma soprattutto diventeranno a pagamento alcuni importanti raccordi. Sono in tutto 22 gli ingressi per i quali bisognerà tra pochi giorni iniziare a pagare il pedaggio.

Visualizza Asse attrezzato Chieti-Pescara in una mappa di dimensioni maggiori

Tra questi c'è anche l'asse attrezzato Pescara-Chieti, una delle arterie più importanti che da sempre tolgono smog e traffico all'area metropolitana, già pesantemente ingolfata per l'elevatissima densità di industrie insediamenti e centri commerciali.Così puntuale con le vacanze estive arriva la stangata prevista nella nuova manovra correttiva del Governo che ha pensato di fare cassa inserendo anche i nuovi pedaggi che saranno incassati dall'Anas.Si tratta di un aumento dei pedaggi autostradali che oscillerebbe tra 1,5 ed il 2% ma con punte che arrivano anche al 5%. L'aumento previsto è di circa un millesimo a chilometro.Parallelamente saranno introdotti anche 22 nuovi tratti a pagamento, raccordi autostradali ed autostrade fino ad oggi gratuite per un totale di 1.270 chilometri.Nei giorni scorsi c'è stato molto clamore intorno all'inserimento del pedaggio dell'asse attrezzato Pescara-Chieti, appena 17 chilometri che sono tuttavia vitali e permettono di raggiungere Chieti in pochi minuti dalla costa e viceversa. La politica si è mobilitata, il Pd ha raccolto firme e protestato veementemente. Il centrodestra,, ha lanciato messaggi tranquillizzanti promettendo di fare tutto il possibile e assicurando che l'ipotesi non era concreta.Stessi messaggi rassicuranti anche da parte del sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, e dal presidente della Provincia, Guerino Testa, mentre diversi consigli comunali e provinciali interessati hanno anche votato ordini del giorno che tuttavia nulla potranno contro la decisione del governo di fare cassa anche in questo modo.Certezza al 100% non c'è ancora ma secondo l'Anas il Decreto del consiglio dei ministri parla chiaro e si riferisce ad una classificazione già esistente, classificazione che comprende appunto anche l'asse attrezzato.Si tratterà solo di capire le modalità: come sarà applicato il pedaggio? Si immaginano lavori per creare veri e propri caselli sullo stile delle autostrade, e si dovrà stabilire il costo delle diverse tratte (si ipotizza che per arrivare a Chieti da Pescara occorra circa un euro).E parte in questo week end la campagna promossa dal Pd della provincia di Pescara contro la tassa sull'asse attrezzato, che coinvolgerà tutti i circoli del territorio provinciale.Già da questo fine settimana in ogni centro della provincia sarà possibile firmare contro un provvedimento che, sottolinea il segretario provinciale Antonio Castricone, «penalizzerà tutte le famiglie e tutti coloro che giornalmente utilizzano l'asse attrezzato a scopo lavorativo: il provvedimento del Governo Berlusconi significherà per i pendolari della provincia molto più di qualsiasi tassa, visto che costerà alle tasche di questi cittadini qualcosa come 50 o 60 euro al mese, cioè 600-700 euro l'anno. Al di là delle smentite di circostanza dei politici del centrodestra oggi il pedaggio c'è e dal primo luglio andrà pagato. Una tassa scandalosa a danno dei cittadini».25/06/2010 9.16RACCORDI/TANGENZIALI:• Salerno-Avellino• Siena-Firenze• Reggio Calabria• Scalo Sicignano-Potenza• Bettolle-Perugia• Pavia-A7 Milano Serravalle• Ferrara-Porto Garibaldi• Benevento• Torino-Caselle• Ascoli-Porto d'Ascoli• Chieti-Pescara• A3 / Salerno-Reggio Calabria• A18 Dir / Diramazione di Catania• A19 / Palermo-Catania• A19 Dir / Diramazione per Via Giafar• A29 / Palermo-Mazara del Vallo• A29 Dir / Diramazione Alcamo-Trapani• A29 Dir-A / Diramazione per Birgi• A29 Racc / Diramazione per Punta Raisi• A29 Racc-bis / Raccordo per Via Belgio• A90 / Grande Raccordo Anulare di Roma• A91 / Autostrada Roma-Fiumicino