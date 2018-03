Maturità: Levi, Foibe, Ufo e felicità per la prima prova

ABRUZZO. Smentite le tracce che circolavano ieri sul web ma per coincidenza Gabriele D'Annunzio è presente, legato però al tema del piacere e non dei pastori come previsto dalle finte tracce circolate su internet.



Poi ancora Primo Levi per l'analisi del testo; le Foibe per il tema storico; il ruolo dei giovani nella politica per l'attualita'; e appunto "Piacere e piaceri" da Botticelli a D'Annuzio per il tema artistico-letterario.

"Siamo soli? Gli Ufo" per il tema tecnologico; Il ruolo della musica nella societa' contemporanea. Queste le indiscrezioni sulle tracce della prova di italiano all'esame di maturita'.

A darne notizia il forum di studenti.it che, a partire dalle 8.30, ha cominciato a rilanciare in rete le informazioni che giungevano dalle scuole.

L'analisi del testo è dedicata a Primo Levi con un occhio ai capisaldi della sua formazione. E ai ragazzi si chiede anche di indicare quali sono i libri, gli autori che loro ritengono importanti per il proprio percorso.

Per quanto riguarda il tema storico si propone la questione delle Foibe. Partendo dalla decisione di introdurre il Giorno del ricordo «al fine di conservare e ricordare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe» si chiede ai candidati di delineare la complessa vicenda del confine orientale soffermandosi in particolare sugli eventi tra il 1943 e il 1954.

E' la prima volta che la questione delle Foibe viene affrontata in un tema della Maturità.

Il tema che pone l'inquietante interrogativo "Siamo soli?" offre ai candidati un nutrito pacchetto di documenti che spaziano dal campo della filosofia a quello della scienza, proponendo scritti di Kant e di Stephen Hawking.

La "Ricerca della felicità" propone come riferimenti la Costituzione italiana e pure quella americana laddove prevedono che ciascuno debba essere messo in condizione di poter vivere con dignità e migliorando se stesso.

Cita anche un articolo del quotidiano La Stampa dedicato alla crescita economica, con un originale punto di vista sull'impatto che essa può avere sul fronte della felicità personale, e una dichiarazione di Zamagni nella quale si sostiene che la felicità nasce anche dalla condivisione.

"Piacere e piaceri" esplora tutti gli ambiti, spaziando, nella proposta dei documenti, dal sesso fino al dolore. E si citano dunque D'Annunzio (per il piacere fisico), Leopardi (con il suo accento sulla sofferenza umana) e poi Ungaretti, Brecht, Mantegazza.



22/06/2010 10.41



[url=http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/prove/2010/as2010.htm]* ECCO TUTTE LE TRACCE[/url]