Lavori per biblioteca Itc Galiani e completamento liceo di Lanciano

CHIETI. La Giunta Di Giuseppantonio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Edilizia Scolastica, Donatello Di Prinzio, due progetti preliminari relativi ad alcuni lavori in due scuole della Provincia, che attendevano il completamento.





La prima delibera si riferisce ai lavori di ristrutturazione del piano seminterrato dell'Istituto tecnico commerciale «F.Galiani» di Chieti, che prevede la realizzazione della biblioteca d'istituto. L'importo complessivo dei lavori, già previsto per l'annualità 2010 nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, è di 210 mila euro, che saranno finanziati tramite muto presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La seconda delibera è relativa al completamento delle opere di ampliamento del liceo scientifico di Lanciano, per permettere ai ragazzi ospitati nella succursale dell'ex calzaturificio Tinari di tornare a seguire le lezioni presso la sede centrale. L'importo dei lavori, anch'essi previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il 2010 e relativi al completamento della sola parte edilizia della scuola, è di 72 mila euro.

«Con queste due delibere – ha spiegato il presidente, Enrico Di Giuseppantonio – abbiamo dato corso al nostro impegno di dare la priorità agli interventi previsti per le scuole del territorio, secondo un calendario ben preciso dettato dall'urgenza dei lavori da completare: in primo luogo ci occupiamo della sicurezza dei nostri studenti, per dare loro la possibilità di formarsi in tutta tranquillità».

«Gli interventi previsti sulle nostre scuole superiori – ha chiosato l'assessore Di Prinzio – sono molti e compatibilmente con la situazione economica dell'ente prevediamo di affrontare tutte le situazioni critiche, seguendo un preciso ordine già concordato con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche».

21/06/2010 14.53