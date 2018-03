Aci Chieti, pratiche a domicilio per disabili, ricoverati e detenuti

CHIETI. L'ufficio provinciale Aci di Chieti, da lunedì21 giugno istituisce un innovativo e rivoluzionario servizio di pratiche automobilistiche a domicilio destinato a disabili, persone ricoverate ma anche detenuti e ospiti di comunità.







Si parla quindi di pratiche di vendita e pratiche di trasferimento di proprietà, accettazione di eredita', perdita di possesso del veicolo e certificato cronologico, radiazione per esportazione, duplicato del certificato di proprietà. I soggetti che potranno usufruire del servizio a domicilio dovranno presentare idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

Il servizio è gratuito e può essere richiesto via web all'indirizzo www.up.aci.it/chieti o via telefono ai numeri: 0871-329408-329404-329411 dai soggetti interessati.

I disabili o le persone affette da patologie che impediscono o rendano difficoltoso lo spostamento dal proprio domicilio dovranno presentare, a seconda della patologia esistente, la fotocopia del certificato di riconoscimento dell'invalidità, il documento dal quale si evince che il soggetto percepisce l'indennità di accompagnamento, il certificato del medico curante attestante lo stato di inabilità che impedisce l'allontanamento dal domicilio.

Le persone ricoverate presso case di cura o ospedali per lunga degenza o per periodi superiori a 30 giorni dovranno esibire il certificato di ricovero attestante la lungodegenza o il periodo di ricovero e prognosi e l'autorizzazione all'accesso dell'autenticatore alla struttura sanitaria rilasciata dal responsabile della struttura.

Per i detenuti presso istituti di pena, ospiti di comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione occorre acquisire l'autorizzazione dall'autorità competente (responsabile della Comunità o dell'istituto presso la quale l'interessato si trova o autorizzazione del giudice competente in caso di soggetti detenuti o agli arresti domiciliari).

19/06/2010 12.41