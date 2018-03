Rumeno spara contro il liceo classico di Avezzano, arrestato

AVEZZANO. Un romeno di 29 anni, D.I.C. e' stato arrestato dalla polizia, ieri sera, ad Avezzano, poiche' portava abusivamente in luogo pubblico un revolver completo di tre cartucce inserite nel tamburo ed un'arma comune da sparo ad aria compressa, con la quale ha esploso un colpo in luogo pubblico.

In via Marconi gli agenti hanno notato il giovane che impugnava l'arma dopo aver esploso il colpo in direzione dell'istituto scolastico Liceo Classico "A. Torlonia".

Immediatamente bloccato, e' stato trovato in possesso delle due armi.

Il rumeno, in stato di alterazione psico-motoria, portava le armi nelle tasche di un giubbotto di jeans. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 46 cartucce calibro 9x21 mm, 24 cartucce calibro 9 mm ed una 1 bossolo calibro 9x12 mm. Sono in corso gli accertamenti circa la provenienza delle armi che verranno sottoposte a particolari accertamenti e perizie balistiche. E' stato rinchiuso nel carcere dell'Aquila.



