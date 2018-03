Furto con spaccata, rubati prodotti di marca in storica profumeria di Vasto

VASTO. Furto con spaccata nelle prime ore di stamani nel centro di Vasto (Chieti). Nel mirino degli ignoti la profumeria "Del Borrello", di via Bebbia, una traversa di corso De Parma.





Intorno alle 4.30, i ladri sono entrati in azione nel cuore della citta', che a quell'ora era deserto. Hanno scardinato il cancello esterno, sfondato la vetrina e rubato i prodotti esposti. Una volta all'interno, e' scattato l'allarme e sono arrivati il proprietario, Alberto Del Borrello, commerciante noto in citta', e i carabinieri. Il bottino e' ancora da quantificare.

«In vetrina - racconta il titolare della storica profumeria - avevo esposto i prodotti Chanel. Un profumo costa circa 90 euro. C'erano 10 prodotti in vetrina. Un'altra ventina sono riusciti a rubarli dentro, ma altri li hanno buttati a terra e danneggiati, per cui sono invendibili. L'allarme e' scattato alle 4.12. Io vivo a un paio di chilometri da qui. Ho sentito e mi sono precipitato a vedere cosa era successo. Quando sono arrivato, alle 4.20, i carabinieri erano gia' sul posto. C'era anche la scientifica, che ha compiuto i rilievi. I ladri hanno tentato di scardinare il cancello in tre punti diversi, rompendo i mattoni che sostengono i cardini. Sono riusciti a togliere un perno e cosi' sono entrati, sfondando un vetro accoppiato antiproiettile spesso un centimetro».



