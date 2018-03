Parla il presidente Aca:«non mi dimetto, ho fatto bene, il bilancio è perfetto»

L'INTERVISTA PESCARA. Dopo giorni di polemiche, di riunioni, di domande senza risposte, abbiamo sentito il presidente dell’Aca, Ezio Di Cristoforo, rimasto in silenzio e che si sente «sereno e sicuro di aver fatto un ottimo lavoro» nei suoi primi 14 mesi di mandato.

Quando lo contattiamo non era al corrente della richiesta di dimissioni avanzata ieri in conferenza stampa dall'assessore pescarese, Marcello Antonelli e dal consigliere comunale e regionale Lorenzo Sospiri (Pdl). Ma la notizia non l'ha scosso più di tanto.«Non vedo perché dovrei dimettermi: ho cercato di fare un buon lavoro, di riportare il bilancio in attivo, di tagliare i costi. Non sarebbe un problema dimettermi se a chiederlo fosse l'assemblea dei sindaci dell'Aca motivando la decisione».«Credo di aver fatto un buon lavoro, ho chiuso quattro grandi contenziosi, credo di aver migliorato la gestione e i sindaci hanno apprezzato il mio impegno. Sto facendo un lavoro notevolissimo con la depurazione: prima del mio arrivo non si era spesa una lira in depurazione».«Forse la mia presenza è più forte: ci sto tutte le mattine e i pomeriggi, visto che prendo uno stipendio, devo lavorare. Non è che voglio dare addosso alla gestione Catena, ma i problemi che ha avuto lui sono stati altri. Non è stato molto fortunato».«D'Ambrosio è un amico, lo sento sempre e non vedo perché non potrei. Di Matteo non lo sento e non ci tengo a sentirlo, mi sta facendo una guerra sterile da tutte le parti come ha sempre fatto».«Non ho mai ricevuto un premio e lo posso dimostrare in qualsiasi momento perché le carte parlano chiaro. Però se la legge me lo consente lo prendo, altrimenti no».«Ci vogliono le competenze di un amministratore. Io sono stato vicepresidente dell'Aca, ho fatto l'amministratore, l'imprenditore, poi alla Forestale. Il mio curriculum è chiaro ed è valso negli anni per sostenere un gruppo come vicepresidente. Ora visto che non sostengo più quel gruppo, non va bene più? Non capisco perché se le mie competenze sono andate bene come vicepresidente ora non possono andare bene come presidente».«E' da pazzi fare un bilancio falso quando è pubblico. Ci sono pareri favorevoli dei revisori e io non capisco come si possa falsare un bilancio che è pubblico. Se qualcuno dice che ho fatto un bilancio falsato lo dimostri. Finchè qualcuno non lo dimostra, sono tutte illazioni. Non ci sono solo le anomalie che avete rilevato altrimenti ci avrebbero contestato qualche reato, il vero scoop di questo bilancio è che ci sono 5,3 mln di euro di spese di gestione in meno».«Un po' di tutto, ad esempio: abbiamo tagliato un milione di spese per la manutenzione ordinaria, 600 mila euro in meno per l'energia elettrica, 200 mila euro in meno per il laboratorio. Per esempio invece di dare dei servizi ad una ditta esterna abbiamo fatto fare dei lavori extra agli impiegati ed operai dando dei premi, così abbiamo risparmiato. Con piccole cose si è fatto il tesoro. In più c'è stato un aumento della riscossione dei crediti».«Quella è una previsione, si sa che un 5% fisiologico non pagherà sono previsioni, senno perché si chiamano previsioni?»«in un bilancio si fa così, non puoi prevedere di incassare di meno, poi lì ci sono i pareri dei revisori e il lavoro del dirigente finanziario. Non ho capito perché tutti questi problemi, ma stiamo scherzando? Questo è l'unico bilancio positivo dell'Aca e ci sono tutte queste polemiche. Forse c'è qualcuno che non sopporta che questo presidente è riuscito a tagliare 5,3 mln di euro di spese».«C'è stato un accordo tra le parti, tra i due enti. Ci siamo accordati su quella cifra, con la mediazione degli avvocati».«Il call center è gestito dalla Tim di Roma e il servizio è stato affidato con un appalto. Funziona bene, ma io mi sto attivando per cambiarlo, sto aspettando la scadenza del contratto (fine 2010) perché poi il servizio verrà fatto da personale interno».«Questo non lo so. Me l'hanno segnalato anche i sindaci e l'ho scritto al direttore. Provvederemo»«Sì, prima avevamo in leasing una Croma. Dopo tre anni è scaduto il leasing e abbiamo preso un Suv a 19.900 euro. E' quella che costava meno, non abbiamo comprato Audi A6. Oltre ad essere una macchina di rappresentanza ci serve per andare nelle zone in cui abbiamo i depuratori».«Saranno avvocati »«Saranno le cose che servono ad un'azienda commercialisti, avvocati».«Assolutamente no, abbiamo una mole di lavoro impressionante già solo per gli avvisi di garanzia per la depurazione»«Compriamo riviste, non giornali quotidiani. Riviste di aggiornamento per i dirigenti e il personale per esempio sulla fatturazione. Sono spese che sono sempre esistite in bilancio non le ho messe io. Questa è un'azienda seria, forse le abbiamo solo diminuite».«L'anno scorso avevamo ancora l'ufficio stampa istituito con una convenzione da Bruno Catena. Ora non lo abbiamo più. Quando mi serve chiamo qualcuno (una volta uno,una volta l'altro). L'ultima volta che mi è servito era per l'approvazione del bilancio, quindi una cosa importante»«Si tratta di rete idrica e fognanti, dobbiamo esternalizzare per forza secondo la legge. E' la Regione che ci ha detto di esternalizzare».«In base alla gara è sicuramente quello più basso che ci sta »«Non lo so. È compito del direttore. Sarà circa del 3-4 %. Controllerò e faremo un'indagine di mercato per vedere se è una percentuale conveniente. Sappia che è stata fatta una gara europea e voglio precisare che io con la Soget non ho niente a che fare».«Se si riferisce agli anni passati, io non lo so. In questa mia gestione non ci sono e si può vedere perché c'è rimasta talmente poca gente Per esempio non ho riconfermato 40 collaboratori (co.co.co.) che ora stanno davanti al giudice».«Non c'è stato nessun concorso all'Aca. Ho bandito un avviso pubblico su richiesta dell'assemblea dei sindaci per prendere 4 persone: collaborazione segreteria e tecnici di controllo. E' stata la prima volta che si è fatto un avviso pubblico all'Aca, mai un concorso e me l'hanno contestato».Manuela Rosa 17/06/2010 15.11