Aggressione sessuale nel centro di Giulianova, arrestato sedicenne

GIULIANOVA. Afferrata con forza, costretta contro un muro e palpeggiata per lunghi interminabili istanti nelle parti intime.

Una aggressione in pieno giorno (erano le 17) in centro a Giulianova lungo la scalinata che dal paese alto porta in via XXIV maggio a due passi dalla caserma dei carabinieri.Il presunto autore dell'aggressione è stato visto e descritto meticolosamente dalla vittima di 24 anni, non di Giulianova.La vittima è corsa immediatamente dai carabinieri e ha fornito dettagli utili.I militari hanno circondato la zona e avviato una vera caccia all'uomo. Infatti il presunto aggressore è stato riconosciuto e fermato dopo un breve inseguimento ed ha solo 16 anni.In caserma la giovane vittima in lacrime ha riconosciuto il suo aggressore.Tra le altre cose i militari avevano ricevuto nei giorni scorsi un'altra denuncia simile, sempre sporta da una ragazza, che convocata in caserma ha riconosciuto il ragazzo fermato come l'aggressore.Addosso al 16enne i Carabinieri hanno ritrovato e sequestrato tre profilattici e vari filmati dal contenuto pornografico registrati nel telefonino.Dopo i necessari accertamenti il giovane è stato accompagnato presso il Centro di Prima accoglienza di L'Aquila, come disposto dalla Magistratura Minorile dove nelle prossime ore sarà interrogato dai giudici.Secondo i militari nonostante la giovane età ci sarebbero tutti gli elementi per poter parlare di un aggressore seriale che ora potrà recuperare, pagare ma soprattutto riconoscere i propri errori e risolvere i problemi che hanno scatenato simili gesti.16/06/10 10.52