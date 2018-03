A Montesilvano la 'Summer Card': 100 mila tessere per gli sconti

Verrà distribuita in 100 mila copie, ogni fine settimana di giugno, luglio, agosto e metà settembre, negli stabilimenti balneari e negli hotel di Montesilvano.







Si chiama «Summer Shop Card», ed è il primo esperimento dei commercianti di Montesilvano per intercettare i turisti e portarli a fare spese nelle vie del centro cittadino grazie ad una scontistica che arriva fino al 20 per cento.

A guidare i commercianti aderenti all'iniziativa è la Confesercenti, che ieri mattina ha presentato alla stampa la Summer Shop Card pensata assieme alla Camera di Commercio di Pescara.

«Molti turisti che scelgono Montesilvano, anche quelli pendolari, non conoscono la ricca offerta di negozi che c'è nel centro cittadino» ha spiegato il direttore provinciale di Confesercenti Gianni Taucci, «e questa card vuole offrire ai turisti l'opportunità di conoscere questi negozi e di fare acquisti con una scontistica significativa. Puntiamo a espandere i benefici del turismo anche al commercio del centro città».

Sono 30 i negozi delle vie centrali che hanno aderito all'iniziativa: i riferimenti di ogni attività, con la scontistica relativa e i servizi offerti, sono disponibili sui flyer che la Confesercenti distribuirà sulle spiagge di Montesilvano e negli hotel per tutta la stagione estiva fino a settembre.

Le attività sono negozi di abbigliamento, ottici, ristoranti, pasticcerie, enoteche, centri benessere, parrucchiere, profumerie, autonoleggi, palestre, negozi di telefonia e officine auto.

«I turisti sapranno che a poche decine di metri dalla loro spiaggia c'è un centro commerciale naturale che è il centro della città» ha sottolineato Taucci, «all'investimento hanno contribuito gli stessi commercianti e artigiani: è il segnale di quanto si creda nell'iniziativa»



