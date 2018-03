Controlli in cantieri e bar area verstina, multe per 10mila euro

PESCARA. Controlli straordinari nei cantieri edili, a Penne e Farindola.





Li hanno effettuati i carabinieri della compagnia di Penne, coordinati dal capitano Massimiliano Di Pietro, con il personale dell'area tecnica della Direzione Provinciale del lavoro e i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pescara.

Sono state cinque le violazioni riscontrate al Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con tre denunce all'autorita' giudiziaria di altrettanti imprenditori titolari di imprese edili aggiudicatarie dei lavori per la realizzazione di abitazioni private.

I cantieri contravvenzionati si trovano in localita' Villa Cupoli di Farindola e Contrada Arci di Penne.

Controllati anche alcuni esercizi pubblici nel centro vestino, e per tre di queste attivita' sono state elevate sei sanzioni amministrative per l'inosservanza delle leggi speciali sul commercio e somministrazione e in materia di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le contravvenzioni ammontano complessivamente a 9.600 euro.

11/06/10 18.50