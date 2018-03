Porto Giulianova: per stagione estiva banchina aperta temporaneamente al diporto

GIULIANOVA. La nuova banchina del porto di Giulianova sarà resa immediatamente operativa.





Lo ha annunciato l'assesore ai Trasporti, Giandonato Morra, al termine della Conferenza di Servizi, che si è appena conclusa a Giulianova, nella sede dell'Ente porto, alla presenza di Regione Abruzzo, Comune di Giulianova, Ente porto, rappresentanti della marineria, Ufficio circondariale marittimo e del direttore regionale del settore Trasporti, Carla Mannetti.

L'accordo raggiunto in sede di Conferenza prevede che la banchina, sottoposta stamattina ad un sopralluogo, dopo il collaudo dei lavori effettuati, venga affidata in concessione temporanea all'Ente porto ed utilizzata fino ad Ottobre per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, in attesa che l'Ente porto, che ne sosterrà anche le spese di adeguamento, non renda la banchina funzionale all'ormeggio dei navigli della marineria, così come richiesto dalle stesse associazioni di categoria.

«Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro di concertazione», ha commentato Morra.

«Ne trarrà vantaggio anche l'Ente porto, che per questa stagione turistica potrà soddisfare le numerose richieste della nautica da diporto finora rimaste per la maggior parte insoddisfatte».

Anche per il presidente dell'Ente porto, Pierangelo Guidobaldi,«la sinergia ha consentito di trovare una soluzione concreta ed ottimale. Grazie alle associazioni di categoria, soprattutto Federpesca e Cgil, che hanno mostrato comprensione e disponibilità verso le esigenze manifestate da tutte i soggetti interessati, sotto l'egida dell'Assessorato ai Trasporti che ci mostra una grande vicinanza».

Nell'ambito della stessa Conferenza di servizi è stata anche risolta la questione della pompa di benzina che sarà attiva grazie all'Ente porto. Alla fine di ottobre saranno ultimati i lavori di adeguamento della banchina che tornerà ad uso esclusivo della pesca.

11/06/2010 17.44