Domenica incidente simulazione nella galleria Pianacce: 11 (finti) feriti

SILVI. Domenica 13 giugno esercitazione con simulazione di un grave incidente stradale nella galleria “Pianacce” dell’Autostrada Adriatica A/14 a Silvi.





L'operazione serve per verificare le procedure operative da attuarsi in caso di incidenti stradali che potrebbero coinvolgere un gran numero di persone nonché automezzi adibiti al trasporto di sostanze pericolose.

Tra gli obiettivi dell'esercitazione: valutare le risorse umane impiegate (numero, equipaggiamento e preparazione) nonchè l'idoneità degli automezzi e delle dotazioni strumentali; verifica dei tempi d'intervento, delle comunicazioni/collegamenti radio, dell'efficacia del coordinamento e della sinergia tra le Forze intervenute.

Nel finto incidente saranno coinvolte autovetture, un minibus ed un autocarro adibito a trasporto di sostanza pericolosa in fusti (ammoniaca), con leggera fuoriuscita da uno dei contenitori che richiederà l'intervento dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti ambientali e la messa in sicurezza. Saranno 11 i feriti, di cui 3 codici rossi (gravi) e 3 codici gialli.

La macchina dei soccorsi sarà costituita dalle sole Forze deputate agli interventi di soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Teramo), di soccorso sanitario (Servizio di Emergenza “118”, con ausilio della C.R.I.) e di controllo della circolazione stradale sarà attivata alle ore 09.00.

Al termine dell'esercitazione - che avrà una durata di circa due ore- si svolgerà un de-breafing presso la Direzione 7° Tronco, per commentare gli esiti.

La Società Autostrade, direzione 7° Tronto garantirà comunque il flusso veicolare sull'arteria autostradale.

Al fine di evitare disagi all'utenza, infatti, sarà interdetta alla circolazione la sola carreggiata Nord (direzione Ancona), dove si è ipotizzato l'incidente e dove si svolgeranno le prove di soccorso.

Il traffico sarà deviato, in doppio senso di marcia, nella carreggiata non interessata dalla esercitazione.

Gli automobilisti saranno informati anche attraverso i pannelli a messaggio variabile posti lungo l'arteria.

11/06/10 13.24