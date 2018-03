Da oggi consulenze notarili gratuite in Comune

PESCARA. Inizia oggi, martedì 8 giugno, il servizio di consulenza notarile gratuita istituito dal Comune di Pescara attraverso una convenzione stipulata lo scorso 3 maggio con il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Teramo e Pescara.





Sono stati prenotati sei colloqui da parte di cittadini che hanno bisogno di consigli e assistenza per procedere con l'acquisto di una casa, la contrazione di un mutuo o il riscatto dell'alloggio popolare.

Lo Sportello sarà aperto ogni martedì, all'interno del Palazzo comunale, presso gli uffici della segreteria sindacale, con la presenza garantita di due notai pronti a fornire ogni tipo di supporto «pratico e concreto» agli utenti, senza alcun costo.

Le aree sulle quali si potrà avere un parere riguardano l'acquisto di un'abitazione, l'edilizia pubblica, i lasciti ereditari, le cooperative edilizie, le agevolazioni fiscali e tutte le questioni che possono ruotare intorno al problema ‘casa' e che pertanto possono risultare complesse e di difficile soluzione.

L'iniziativa rientra in una campagna promossa da diversi distretti notarili in Italia, mentre in Abruzzo Pescara è la seconda città ad aderire dopo Teramo.

Lo Sportello resterà aperto ogni martedì, a partire da domani, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, garantendo la presenza di due notai per ogni sessione giornaliera e con la possibilità di effettuare almeno 16 consulenze al giorno con possibilità di aumentare tali colloqui con i cittadini sino a 20 giornalieri, in caso di forte richiesta, pensando che più o meno ogni consulenza avrà la durata di circa 16 minuti.

Gli appuntamenti saranno gestiti tramite la Segreteria del Comune di Pescara: per info e prenotazioni telefonare ai numeri 085/4283390 o 4283400.



08/06/2010 8.30