Raccolta differenziata, oggi si comincia anche nel quartiere colli

PESCARA. A partire da oggi la Attiva Spa estenderà il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti ad altri 2.400 residenti nel quartiere colli a Pescara.



Nei giorni scorsi sono stati completati gli incontri con gli utenti, per illustrare le modalità di conferimento del pattume alle quali dovranno attenersi ed è stata effettuata anche la consegna dei kit domiciliari, che consentiranno di portare a 37mila e 500 il numero dei cittadini di Pescara che usufruiscono del servizio, incrementando anche la quota di pattume che non viene smaltito in discarica e dunque riducendo i costi per l'amministrazione comunale.

Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente del Comune di Pescara Isabella Del Trecco ufficializzando il provvedimento.

Sino a oggi sono già circa 35mila gli utenti che quotidianamente conferiscono i propri rifiuti tramite la differenziata porta a porta, in alcuni casi con modalità ‘spinta', ossia con il ritiro domiciliare del pattume direttamente all'esterno della propria abitazione, una modalità che la Attiva riesce a effettuare soprattutto nelle zone in cui ci sono case singole, oppure con la differenziata di prossimità, ossia utilizzando bidoni condominiali, come ad esempio sta già avvenendo sulla riviera nord, dove abbiamo tolto dalla strada tutti i grandi cassonetti verdi.

Nelle scorse settimane la Attiva ha predisposto una nuova estensione del servizio del porta a porta e di prossimità, coinvolgendo circa 800 utenti, 2.400 cittadini residenti in via Tatonetti, via Renzetti, strada Isidoro, strada Vicinale Scorrano, Salita Pennese, via Vermondo Di Federico, strada vicinale Villa Cervone, via Pavone, via Piano di Cascina, via Schiavone, via di Sotto (dal numero civico 148 al 220 e dal 173 al 241), via D'Innocente, via Vivarelli, via Famiglia Carota, via Falone, strada Colle Caprino, strada Vicinale Cupone, strada Vicinale San Michele, strada vicinale Boreale Mazzocco e strada Colle Scorrano.

«Nel corso della settimana scorsa», ha spiegato l'assessore Del Trecco, «abbiamo anche completato la distribuzione a tutti i nuclei familiari del kit per svolgere in modo corretto lo smaltimento del pattume. Coloro che non l'avessero ricevuto, perché magari, nonostante i passaggi multipli del personale della Attiva, non sono stati trovati a casa, potranno ritirarlo presso la sede della Circoscrizione Colli, in via Di Sotto».

Intanto nelle prossime settimane il Comune inizierà a individuare anche altre zone della città in cui estendere il porta a porta, «con l'obiettivo di coprire buona parte del territorio entro fine anno, riducendo in modo drastico la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, e dunque abbattendo i costi sostenuti dall'amministrazione comunale».

31/05/10 11.29