Blitz in opificio cinesi, un arresto e tre espulsioni

MARTINSICURO. Ieri è scattato il blitz delle Fiamme Gialle teramane nei confronti di una fabbrica gestita da un cittadino cinese di pelletterie ed indumenti particolari.







L'operazione è stata preceduta da una serie di appostamenti e pedinamenti che avevano destato sospetti nei militari soprattutto per il fatto che mentre, più volte, avevano assistito ad operazioni di carico e scarico di merce, poche volte avevano visto entrare o uscire operai.

E' così che si è deciso di intervenire.

I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Nereto, appostati nella zona della sede della ditta, nel comune di Martinsicuro, hanno deciso di sottoporre l'opificio ad ispezione.

Alla vista delle Fiamme Gialle i lavoratori, tutti di nazionalità cinese, hanno smesso di lavorare e hanno consegnato i rispettivi permessi di soggiorno tranne quattro che tentavano di darsi alla fuga.

Prontamente bloccati dai militari intervenuti, i quattro cittadini cinesisono stati accompagnati presso la Questura di Teramo per gli accertamenti di rito e successivamente è stato notificato loro il relativo provvedimento di espulsione.

Nei confronti di uno di essi, già gravato da analogo provvedimento, è scattato l'arresto.

Il titolare dell'impresa, anch'egli di nazionalità cinese, e' stato denunciato alla Procura della Repubblica di Teramo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

All'atto dell'accesso il titolare non ha fornito alcun documento o registro obbligatorio ai fini della normativa giuslavoristica riferendo che sarebbero stati in possesso di un'altra persona.

Si è accertato, altresì, che i tredici operai, verosimilmente tutti senza contratto di lavoro, lavoravano e dimoravano nello stesso sito aziendale, riposando in 13 posti letto realizzati con divisori in cartone.

L'opificio, su conforme parere dell'Autorità magistratuale, è stato sottoposto a sequestro al pari di 873 articoli contraffatti in corso di realizzazione

28/05/10 12.30