Accordo di programma Fater-Angelini: ultimo passaggio in consiglio

PESCARA. Via libera definitivo al programma integrato d’intervento proposto dalla Ditta Fater-Angelini Immobiliare in via Misticoni-via Italica.





La Commissione Gestione del Territorio del Comune di Pescara ha approvato ieri il progetto per la ratifica finale, trascorsi i giorni di pubblicazione senza aver ricevuto alcuna osservazione.

Lo scorso 21 dicembre il Consiglio comunale ha adottato il programma integrato d'intervento in variante al Piano regolatore generale in un'area privata situata tra via Misticoni e via Italica.

Il programma ha superato l'esame del Consiglio proponendo «una rilevante riqualificazione urbana» in previsione della realizzazione del Ponte Nuovo nelle aree contermini, con un cambio di destinazione d'uso attraverso demolizioni e ricostruzioni con destinazione mista residenziale, commerciale e direzionale.

«In particolare, in sede di approvazione», ha spiegato il Presidente della Commissione Gestione del Territorio, Gianni Santilli, «l'atto deliberativo è stato emendato per incrementare la provvista finanziaria iniziale, pari a 783mila euro con ulteriori 191mila 316 euro corrispondenti a un aumento delle superfici utili del 15 per cento. La delibera è stata depositata lo scorso febbraio presso la segreteria comunale per trenta giorni per garantirne la massima diffusione e consentire alla città di prenderne visione per formulare le relative osservazioni. Nel frattempo è arrivato anche il parere di conformità della Provincia di Pescara. I trenta giorni sono trascorsi senza ricevere alcuna osservazione e stamane abbiamo riportato in Commissione il programma per il nulla-osta definitivo».

Oggi in Consiglio comunale ci sarà l'ultimo passaggio in aula per poi dare il via libera al cantiere.

27/05/2010 11.50