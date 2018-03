Montesilvano. Via Inghilterra, dopo nove mesi la strada non è ancora finita

MONTESILVANO. Nove mesi non bastano per completare una strada di 150 metri. Succede a Montesilvano, precisamente in via Inghilterra.

I lavori dovrebbero completarsi entro l'estate. Un mesetto ancora, quindi e tutto dovrebbe essere finito. Così dicono.Dalla foto scattata ieri sembrerebbe che i lavori siano quasi in dirittura d'arrivo ma ogni previsione è azzardata per questa opera che nel corso dell'ultimo anno ha incontrato più volte stop e rallentamenti.In autunno, infatti, la data annunciata per la chiusura del cantiere era stata quella del 30 aprile, poi nuovamente procrastinata.I lavori, partiti a inizio ottobre, erano stati 'sollecitati' dallo sciopero della fame dell'erborista Antonio Gaspari e del panettiere Antonio Ciuffi. In più il Comune aveva inviato una diffida alla ditta D'Andrea che ha così deciso di azionare il motore delle ruspe e cominciare la strada.In più sulla vicenda pende anche un esposto alla Procura della Repubblica di Pescara presentato dall'associazione Il Gabbiano che ha allegato alla denuncia le convenzioni del 2004, 2006 e 2008, le delibere e le determine dirigenziali.Il comitato segnalò appunto la mancata realizzazione dell'opera stradale nel comparto Pp1.Per i cittadini il ritardo dei lavori è evidente, come si legge nell'esposto, «nonostante i ripetuti e reiterati inviti alle autorità comunali per vedere ultimata quest'opera stradale. Detti inadempimenti, oltre a procurare danni economici e di immagine ai commercianti della zona ostacola il controllo del territorio».A fine aprile, e quindi in sette mesi, l'impresa D'Andrea & D'Andrea avrebbe dovuto realizzare oltre al completamento di via Inghilterra, un muretto con relativa staccionata tra via Agostinone e via Verga; condotta raccolta acque bianche; impiantistica pubblica illuminazione, pavimentazione stradale, marciapiedi in betonella con parcheggio, zone a verde, segnaletica orizzontale.26/05/2010 10.12

(Foto scattata ieri)